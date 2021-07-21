【恒指夜期+ADR】滙豐ADR撲43關　騰訊ADR靠穩　北水走資逾36億（不斷更新）

道指延續升勢，大升逾260點，夜期走勢落後，僅升62點，港股ADR回穩，滙豐ADR高港1.5%，阿里巴巴美股高港0.4%，京東高港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.97 +1.5% 百度美股 173.07 +0.6% 騰訊ADR 536.93 -0.2% 阿里巴巴美股 203.80 +0.4% 網易美股 173.45 -0.8% 京東美股 289.14 +1.0%

港股無力，資金炒股不炒市，車股表現勇猛。北水連續第三日走資，錄得36.5億元淨流出，不過，長城汽車、贛鋒鋰業及吉利分別微輕吸資1.9億、1.3億元及0.4億元。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 全日遭北水減倉最多，分別錄得29.5億、11.9億及5.1億元。

北水資金流向：

美股急速反彈，市場憧憬儲局持續鴿派，不急收水，恒生指數今早高開79點，其後一度倒跌近300點，之後拗腰跌幅收窄，恒生指數收報27224點，跌34點，27000點及250天綫（27178點）失而復得，成交1569億元。恒生科技指數跌0.1%，報7327點。長汽 （02333） 升近16%破頂；港交所 （00388） 升逾2%；恒大 （03333） 再跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾4%。

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焦點股：多圖講解重點消息及財經日誌

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焦點新聞︰

【大行報告】大摩更新焦點股名單 剔除永利及中遠海控、加入邊3隻股份？

【大行報告】高盛：增值服務料成燃氣股新增長引擎 最看好邊隻燃氣股？

【理財通】財庫局首披露北向通參與資格、未提資產要求 南向通覆蓋存款及中低風險基金

【反壟斷】監管風暴未完 國務院稱將查處平台壟斷涉醫藥、公用事業、建材、教育

即市走勢︰

【17：48】恒指夜期早段升1點，報27227點，高水2點。

【16：10】恒生指數收報27224點，跌34點，27000點及250天綫（27178點）失而復得，成交1569億元。恒生科技指數跌0.1%，報7327點。長汽 （02333） 升近16%破頂；港交所 （00388） 升逾2%；恒大 （03333） 再跌逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾4%。

【16：00】恒生指數U盤前跌28點，報27230點。

【15：57】滙豐 （00005） 收市前升1%，高見42.5元。

【15：45】恒指跌幅收窄至不足50點，報27215點，跌44點。

【15：30】恒大 （03333） 跌逾2%；恒大物業 （06666） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌逾11%，破底低見12.5元；恒騰 （00136） 跌逾2%。

市傳龍頭銀行暫停接受恒大樓花按揭申請 經絡料其他銀行或跟隨

【15：25】港交所 （00388） 尾市升近2%，高見531元觸1個月高位。

【15：25】微盟憂受累數據安全監管、7連跌累插33% 美銀下調目標價

【15：08】恒指跌約75點，報27182點。

【15：08】長汽尾市升逾17%，破頂高見31.95元。

【15：00】內地股市上升，上證全日升0.7%；深證升1.3%；創業板指升2.8%。

【14：59】滙豐 （00005） 轉升0.1%，報42.1元。

【14：57】河南水災，內險股下挫，其中財險 （02328） 跌逾4%；國壽 （02628） 跌1%，破底低見13.34元；平保 （02318） 、太保 （02601） 跌0.9%。

【14：54】大市最新跌約100點，報27158點，科指跌0.4%，報7309點。

【14：52】長汽午後升逾15%，升穿今早高位，破頂高見31.5元。

【14：51】舜宇 （02382） 升幅擴至7%，高見239.6元。

【14：45】佳兆業健康 （00876） 升幅擴大至五成，破頂高見0.385元。

【14：31】微盟 （02013） 午後跌幅擴大至一成，跌穿10元水平，破底低見9.8元，成交11.9億元。摩通將微盟目標價由22元下調至20元，維持「增持」評級。

【14：24】恒指最新報27118點，跌140點，續於250天綫以下水平。科指跌0.5%，報7299點。

【14：09】比亞迪 （01211） 升近7%，高見221.4元。比亞迪漢第10萬輛新車下線，創中國品牌中大型轎車最快下線速度。

【14：03】佳兆業健康 （00876） 逆市再升逾四成，破頂高見0.38元，暫為升幅最大股份。

【14：02】美團 （03690） 、小米 （01810） 午後跌逾2%；騰訊 （00700） 跌近2%。

【13：31】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至16%，破頂高見171元，成交12.7億元。

【13：13】恒大汽車 （00708） 午後挫一成，破底低見12.7元，今早曾反彈高見15.4元。

【13：12】友邦 （01299） 轉升0.2%，報93.4元。

【13：05】上海復旦 （01385） 回A將於明日舉行網上路演，股價升逾15%，破頂高見29.3元。

【異動股】上海復旦微電子飈一成半 回A在即、明日網上路演

【13：01】比亞迪 （01211） 午後升幅擴大至半成，高見216.6元。

【13：00】港股午後初段跌約120點，報27139點，科指跌0.4%，報7309點。

【12：00】恒生指數半日跌100點，報27159點，成交916億元。恒生科技指數跌0.2%，報7324點。長汽 （02333） 績後升逾14%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾11%破頂；藥明生物 （02269） 跌3%；恒大 （03333） 回穩升0.5%。

【11：44】恒指中午收市跌約86點，報27172點；科指跌0.1%，報7330點。

【11：43】快手 （01024） 跌逾1%再破底，網信部門依法約談快手、騰訊 （00700） 、淘寶、新浪微博等負責人，責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題。

【互聯網監管】網信辦約談快手、騰訊等 責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題

【11：30】內地股市半日向上，上證升0.6%，深證升1.1%；創業板指升近2%。

【11：26】大市跌幅收窄至100點內，最新報27163點，跌95點；科指跌0.03%，報7334點。

【11：16】手機孖寶逆市上升，其中舜宇 （02382） 升半成，高見236元；瑞聲 （02018） 升0.2%。另外，高偉電子 （01415） 升逾4%；丘鈦 （01478） 跌逾1%。et

【11：10】大市跌近300點後拗腰，恒指最新跌約120點，報27137點，今早曾低見26971點。

【11：03】內地全面開放三胎限制 三胎概念股走強、好孩子升半成

【11：01】體育用品股向下，其中特步 （01368） 跌6%；安踏 （02020） 跌半成；李寧 （02331） 跌逾2%。

【10：55】小米 （01810） 跌逾3%，低見26.6元。

【10：51】港股跌穿27000點，最新報26997點，跌261點。

【10：49】恒大 （03333） 轉跌0.1%；恒大物業 （06666） 、恒騰 （00136） 跌逾1%；恒大汽車 （00708） 跌2%。

【10：46】恒指跌逾200點，下試27000點支持，最新報27021點，跌238點。

【10：46】復星醫藥 （02196） 逆市升3%，破頂高見70元。

【10：45】快手 （01024） 跌近2%，低見135.7元創上市後新低。

【10：35】騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾2%，合共拖累大市約95點，相當於約大市一半跌幅。

【10：32】大市跌幅擴大至近160點，跌穿27100點水平。

港股再試穿250天綫 上一次失守牛熊綫，再跌幾多先見底？

【10：30】新創建股價彈逾8% 預期上財年純利增長不少於295%

【10：22】恒指跌約100點，低見27152點，再次試穿250天綫（27178點）；科指升0.2%，報7351點。

【10：16】半新股奈雪的茶 （02150） 跌逾4%，低見12.86元創上市後新低。＿

【10：15】贛鋒鋰業 （01772） 升幅擴大至逾11%，破頂高見164.2元，成交5.9億元。

【10：09】贛鋒鋰業 （01772） 升逾8%，破頂高見159.4元。

【10：05】中國玻璃 （03300） 升逾8%，破頂高見3.49元。

【10：01】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌1%；小米 （01810） 跌0.5%。

【09：56】大市再度轉跌約35點。

【09：50】汽車股反彈，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 3%；廣汽 （02238） 升逾2%；長汽 （02333） 績後升近13%；恒大汽車 （00708） 升半成。

【09：48】貝康醫療 （02170） 升逾7%，高見22元。貝康醫療獲中金予「增持」評級。

【09：46】半新股百得利 （06909） 股價續升13%，高見8.8元再創上市後新高。

【09：43】長汽 （02333） 升幅擴大至一成，高見30.2元。

【09：42】港股開市後曾倒跌，最新再度回升百點。

【09：41】恒大系反彈，恒大 （03333） 早段升逾3%；恒大汽車 （00708） 升逾7%；恒大物業 （06666） 升逾4%；恒騰 （00136） 升逾3%。

【09：37】飛鶴 （06186） 升半成；錦欣生殖 （01951） 升逾3%；好孩子國際 （01086） 升6%；愛帝宮 （00286） 升近4%；貝康醫療 （02170） 升逾7%。《中共中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》正式公佈，決定提到，組織實施好三孩生育政策，到2025年積極生育支持政策體系基本建立。

【09：36】微盟 （02013） 股價再跌逾3%，低見10.42元。

【09：34】長汽 （2333） 早段升幅擴大至逾8%，高見29.7元。

【09：33】大市早段轉跌約30點，報27228點；科指跌近0.1%，報7332點。

【09：32】B&D （01780） 復牌升逾三成，破頂高見3.99元。B&D公布，董事會接獲售股股東峰勝控股通知，於本周一（19日）售股股東與潛在買方訂立諒解備忘錄，若落實交易或致控制權變動。

【09：31】中國聖牧 （01432） 升逾12%，高見0.76元，成交近1.1億元。

【09：30】中譽集團 （00985） 升3%。中譽集團披露，昨日於公開市場收購本金總額為1100萬美元的2024年到期10.5%中國恒大 （03333） 票據。

【恒大股價】中譽斥資逾5300萬元 收購恒大票據

【09：27】藍月亮 （06993） 發盈警，料中期轉虧4400萬元，股價今早低開逾6%，開報7.77元破底。

【盈警】藍月亮料中期轉虧4400萬元 因產品價格體系受干擾、原材料成本上漲

【09：22】恒生指數開報27339點，升79點。恒生科技指數升0.6%，報7380點。阿里巴巴 （09988） 升逾1%；藥明生物 （02269） 跌逾4%；恒大 （03333） 反彈逾2%；長汽 （02333） 升近5%。

【業績│汽車股】長城汽車上半年多賺逾2倍 收入增長7成

【09：13】期指開報27319點，升84點或0.3%。

【08：34】恒指黑期升約133點，報27358點；道指期貨升73點，報34473點。

【07：47】藥明生物主要股東再度減持 折讓6.5%售股套現103億元

【07：45】華潤醫藥斥近8億購永泰生物一成股本 完成後為主要股東

【07：45】港股ADR收報27353點，升93點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報42.03元，跌0.02元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報542.86元，升0.36元或近0.1%。

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【07：30】美股周一大跌後周二急速反彈。經濟復甦動力受疫情影響，儲局有望持續鴿派，不急收水，道指升幅一度擴大至659點，收報34511點，升549點或1.6%；標指收報4323點，升64點或1.5%；納指收報14498點，升223點或1.6%。

【開市9點半】國務院依法查處平台企業壟斷案件 藥明生物大股東擬配股套現101億

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責任編輯︰梁浩碩