【美股業績】Netflix第二季多賺88% 付費用戶增長放慢

Netflix公布第二季業績，用戶增長大幅放慢，盤後股價一度跌3%，不過，股價其後反彈，業績報告透露，業務初步拓展至遊戲，例如互動式影片《黑鏡：潘達斯奈基》，以及《怪奇物語》遊戲，成為新的內容，遊戲初期以集中手機為主，由於原創節目已發展10年，認為現時是好時機關注遊戲發展。

Netflix收入按年增長19.4%至73.42億美元，純利13.53億美元，按年大增87.9%，按季則跌20.7%，每股盈利2.97美元，遜預期的3.16美元。Netflix預期，第三季收入按年增16.2%至74.77美元，純利按季繼續下跌，預期11.58億美元，料每股盈利2.55美元。

付費用戶方面，達2.09億個，按年增長8.4%，按長幅度放慢，按季只增長154萬個，預計第三季稍長加350萬個，至2.13億個。

競爭對手方面，串流市場佔美國用戶睇電視時間的27%，當中以Netflix佔7%為最多，其次是Youtube佔6%，Hulu佔3%，Prime vodeo及迪士尼+佔2%。Netflix指，相信華納與Discovery的合併及亞馬遜收購美高梅，不會對公司增長有大影響，Netflix正不斷評估機會，認為無任何資產是必需擁有。

Netflix指，在環球的娛樂消費競爭中，繼續以YouTube, Epic Games and TikTok為對手，但大多數是與自己競爭，以改善服務，有信心維持一個強勁席位，與過去20年一樣保持強勁增長。

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記者：譚志偉