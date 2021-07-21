【加強監管】歐盟提議禁止匿名加密貨幣交易

▲ 歐盟提議禁止匿名加密貨幣交易（法新社資料圖片）

作為打擊洗錢和恐怖主義融資的部分計劃內容，歐盟提議禁止匿名加密貨幣交易。歐盟周二公布的計劃包括多項加強金融交易監管的提案，包括創設約有250人的新歐盟機構，來監管高風險金融機構，並禁止超過10,000歐元（約11,800美元，折合9.15萬港元）的現金交易。

歐盟在情況說明書中稱，將禁止匿名加密資產錢包。歐盟委員會表示，應該對加密貨幣施加與常規銀行電滙相同的管理規定。

歐盟金融服務專員Mairead McGuinness在周二新聞發布會上表示，不應該對金融體系制定不同的規則，又謂規則也應該適用於數字貨幣。

該方案須得到歐洲議會和歐洲理事會批准，過程可能會很漫長。歐盟表示，目標是從2024年開始運作新的反洗錢機構。

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編輯：李勝君