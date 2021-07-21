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【Nasdaq動向】納斯達克與銀行建私營公司股票交易平台

股市 00:07 2021/07/21

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納斯達克夥拍花旗集團、高盛集團及摩根士丹利，組建私營公司股票交易平台。（法新社資料圖片）

納斯達克與花旗集團、高盛集團及摩根士丹利宣布組建合資公司，針對持股集中的公司股票建立一個交易平台。

納斯達克周二發布聲明稱，納斯達克私營公司市場(Nasdaq Private Market)將被納入這家獨立的新公司，該公司還將獲得上述三家銀行以及SVB Financial Group的戰略投資。納斯達克表示，該市場現有的技術、客戶關係和監管基礎設施，將為該合資公司向持股集中的公司提供流動性奠定基礎。

近年來，市場對此類公司的投資興趣日益濃厚，包括借助特殊目的收購公司(SPAC)等新的上市方式逐漸積聚勢頭。納斯達克表示，新平台將使持股集中的公司、經紀商和投資者，能夠通過一個全球市場獲取、管理和執行股票交易。參與者將能夠參與要約收購、買方簿記建檔、拍賣、投資者大宗交易、公司控制的流動性窗口和直接上市前交易。

「這家合資公司將加快我們在私營公司二級交易市場的機會，建立技術驅動的運營效率、合規和執行的標準，」納斯達克證券交易所總裁Nelson Griggs在聲明中指出。

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編輯：李勝君


 

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