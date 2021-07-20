【BHP動向】傳必和必拓考慮撤出石油及天然氣業務

▲ 必和必拓據悉正在考慮退出石油和天然氣業務，涉及數十億美元的交易。（法新社資料圖片）

據知情人士透露，必和必拓集團（BHP Billiton）正在考慮退出石油和天然氣業務，涉及數十億美元的交易，將會加快該公司撤出化石燃料行業的速度。

知情人士稱，這家全球最大的礦業公司正在評估其石油業務，考慮包括出售在內的選項。其中一位知情人士指，這一業務預計今年將盈利超過20億美元（約156億港元），其估值可能達到150億美元（約1,170億港元）或以上。

必和必拓的石油和天然氣資產使其成為全球大型礦業公司中的異類。該公司一直表示該業務是其戰略支柱之一，但面臨Elliott Investment Management等投資者的壓力，要求其退出。同時，與其他大型石油公司競爭對手不同的是，必和必拓不依賴能源業務的利潤，相比之下，其鐵礦石和銅業務的利潤要高得多。

知情人士稱，討論仍處於早期階段，尚未做出最終決定。該公司希望能在獲得較高價格下撤出這一業務，希望2018年成功以104億美元（約811億港元）將頁岩氣業務出售給BP Plc的交易，可以再次上演。隨著疫情封鎖結束，過去一年倫敦布蘭特期油上漲約60%。

必和必拓發言人不予置評。

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編輯：李勝君