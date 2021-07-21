【恒大3333】恒大傳提前還債、售子企股權　股價反彈半成後倒跌

中國恒大 （03333） 資金鏈近期成為外界關注，繼內媒指恒大安排資金提前匯入3.52億美元至債券還款賬，恒大周二公布出售子企股權抵銷1.6億元人民幣債務。恒大系股價周三一度反彈，中國恒大曾反彈5%，惟最新倒跌0.1%，暫報7.36元，成交3億元。

恒大物業 （06666） 曾升5%，也一度倒跌。恒大汽車 （00708） 最新更跌5%。

恒大傳安排3.5億美元償還4筆美元債 湖南兩新盤恢復預售，可見【下一頁】

恒大會破產？ 摩通：可能性偏低、但不排除銀行會將恒大債務視為不良貸款，可見【下一頁】

深圳上市的索菲亞家居（深：002572）周二晚通告指，以1.6億元（人民幣，下同）買入恒大家居產業園持有的河南恒大索菲亞家居公司40%股權。

交易完成後，索菲亞持有該公司100%股權。通告指出，根據轉讓協議，原本應該由索菲亞支付1.6億元予恒大，最後以恒大地產集團或下屬子公司債權互相抵銷處理，債權相抵後，無需以實際資金支付。

河南恒大索菲亞家居經營家具、櫥櫃、門窗及相關配套產品生產、銷售及安裝服務，室內裝修工程設計、施工，物流服務，從事國家允許經營的貨物和技術進出口業務。

相關文章：

【恒大股價】中譽斥資逾5300萬元 收購恒大票據

【恒大系】恒大物業挫13%創上市新低 發盈喜料半年多賺7成

記者：譚志偉