  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】恒大傳提前還債、售子企股權　股價反彈半成後倒跌

股市 11:41 2021/07/21

分享：

中國恒大 （03333） 資金鏈近期成為外界關注，繼內媒指恒大安排資金提前匯入3.52億美元至債券還款賬，恒大周二公布出售子企股權抵銷1.6億元人民幣債務。恒大系股價周三一度反彈，中國恒大曾反彈5%，惟最新倒跌0.1%，暫報7.36元，成交3億元。

恒大物業 （06666） 曾升5%，也一度倒跌。恒大汽車 （00708） 最新更跌5%。

恒大傳安排3.5億美元償還4筆美元債 湖南兩新盤恢復預售，可見【下一頁】

恒大會破產？ 摩通：可能性偏低、但不排除銀行會將恒大債務視為不良貸款，可見【下一頁】

深圳上市的索菲亞家居（深：002572）周二晚通告指，以1.6億元（人民幣，下同）買入恒大家居產業園持有的河南恒大索菲亞家居公司40%股權。

交易完成後，索菲亞持有該公司100%股權。通告指出，根據轉讓協議，原本應該由索菲亞支付1.6億元予恒大，最後以恒大地產集團或下屬子公司債權互相抵銷處理，債權相抵後，無需以實際資金支付。

河南恒大索菲亞家居經營家具、櫥櫃、門窗及相關配套產品生產、銷售及安裝服務，室內裝修工程設計、施工，物流服務，從事國家允許經營的貨物和技術進出口業務。

相關文章：

【恒大股價】中譽斥資逾5300萬元 收購恒大票據

【恒大系】恒大物業挫13%創上市新低 發盈喜料半年多賺7成

記者：譚志偉

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333）

上一篇文章

【互聯網監管】網信辦約談快手、騰訊等　責令限期整改傳播兒童軟色情表情包等問題

下一篇文章

【美股業績】Netflix上季付費用戶僅增154萬、近年最慢　「視TikTok為對手」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1%　夜期彈57點　北水走資47億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1%　夜期彈57點　北水走資47億（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）