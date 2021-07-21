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【銀色債券】銀債開賣豪客擲250萬認購　遠超個人分配上限、足額配發無望（第二版）

Hot Talk 19:41 2021/07/21

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【銀色債券】銀債開賣首日豪客擲250萬認購　遠超個人分配上限

「長者iBond」銀色債券周二（20日）開賣，3.5厘保證利率兼放寬認購年齡至60歲，吸引更多長者「重搥」出擊。工銀亞洲首日錄得單一最大宗認購涉資250萬元（即250手），遠超100萬元的個人分配上限。中銀香港 （02388） 更預期，今批銀債的總認購人數可能多達20萬人，創2016年發行以來新高。

除首日有人豪擲250萬元認購銀債，信銀國際周三（21日）再有大額認購，最高認購金額涉資200萬元，同樣無望足額配發。信銀客戶平均認購金額為30萬元（即30手）。

3.5厘高息銀債開售　60歲都可以買、重溫認購銀債5大不可不知｜詳見【下一頁】

綜合13間回覆查詢的銀行，幾乎全部首日銀債的總認購金額及人數都錄得增長，人均認購10至42手不等。

其中，滙豐接獲的認購金額及宗數同創開售首日的新高；中銀首日已錄得超過1萬宗申請；工銀亞洲單日的認購人數及總金額按年計，各錄得近2倍升幅。

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券商銷情｜銀債正式開賣　耀才首日接獲近3億元認購｜詳見【下一頁】

今次銀債放寬認購年齡至60歲或以上，合資格認購人數擴大至約202萬人，同時大幅上調發行規模至最多300億元，不乏長者首日便斥資過百萬元認購。工銀錄得的最高認購金額超過250萬元，星展、華僑永亨及信銀國際各錄得涉7位數的最大宗申購。

放寬門檻後　恒生：首日4成客年齡介乎60至64歲

恒生 （00011） 回覆時指，60至64歲的認購人數佔首日總認購人數近四成，所佔的認購金額比例亦近四成。星展香港首日總認購人數較上批升五成，而60至64歲人士佔三分一。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，首日認購人數較上年升60%，人均認購25手。他估計，降低合資格年齡後，今年整體認購人數及金額將破紀錄，分別增至20萬人及600億元。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，認購反應通常到中段才最熱烈，但該行首日的認購人數及金額仍錄得雙位數增幅，人均認購約22萬元。他續稱，長者每人認購10至20手已是相當合適的水平，「假設今批15萬人認購，每人都只分到20手」。

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