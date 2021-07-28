【銀色債券】銀債周五截止認購　 信銀認購人數暫較去年增逾倍（第五版）

▲ 【銀色債券】銀債開賣首日豪客擲250萬認購 遠超個人分配上限

「長者iBond」銀色債券7月20日開賣，3.5厘保證利率兼放寬認購年齡至60歲，吸引更多長者「重搥」出擊，有銀行首日便錄得單一客戶斥資250萬元認購銀債。中信銀行（國際）表示，截至周三，該行接獲總銀債的認購金額，比上一批銀債同期有雙位數增長，申請人數更比去年同期增長超過一倍。最高認購金額為250萬元，平均認購金額約為30萬元。

中銀香港（02388）周二（17日）最新表示，銀債認購反應熱烈，認購人數及金額已突破該行歷史紀錄，使用手機銀行認購的人數亦為去年的2倍。

滙豐周一（26日）表示，累計的銀債認購金額及宗數已超越上年紀錄，創該行歷來新高。

招商永隆銀行同日宣布，開賣首5日，平均每名客戶認購近32手，而累計的認購人數較上一批增長近一倍。

此前，因應今批銀債首次放寬合資格年齡至60歲而且加碼發行，市場早已預測今次認購人數及金額勢破紀錄。中銀香港更預期，今批銀債的總認購人數可能多達20萬人，認購金額有機會達到600億元。

【較早前報道－首日認購情況】

綜合13間回覆查詢的銀行，幾乎全部首日銀債的總認購金額及人數都錄得增長，人均認購10至42手不等。

首日不乏長者擲過百萬元認購銀債。工銀亞洲首日錄得單一最大宗認購涉資250萬元（即250手），遠超100萬元的個人分配上限。信銀國際上周三（21日）再有大額認購，最高認購金額涉資200萬元。

3.5厘高息銀債開售 60歲都可以買、重溫認購銀債5大不可不知｜詳見【下一頁】

其他銀行方面，中銀首日已錄得超過1萬宗申請；滙豐接獲的認購金額及宗數同創開售首日的新高；工銀亞洲單日的認購人數及總金額按年計，各錄得近2倍升幅。

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券商銷情｜銀債正式開賣 耀才首日接獲近3億元認購｜詳見【下一頁】

今次銀債放寬認購年齡至60歲或以上，合資格認購人數擴大至約202萬人，同時大幅上調發行規模至最多300億元，不乏長者首日便斥資過百萬元認購。工銀錄得的最高認購金額超過250萬元，星展、華僑永亨及信銀國際各錄得涉7位數的最大宗申購。

放寬門檻後 恒生：首日4成客年齡介乎60至64歲

恒生 （00011） 回覆時指，60至64歲的認購人數佔首日總認購人數近四成，所佔的認購金額比例亦近四成。星展香港首日總認購人數較上批升五成，而60至64歲人士佔三分一。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，首日認購人數較上年升60%，人均認購25手。他估計，降低合資格年齡後，今年整體認購人數及金額將破紀錄，分別增至20萬人及600億元。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，認購反應通常到中段才最熱烈，但該行首日的認購人數及金額仍錄得雙位數增幅，人均認購約22萬元。他續稱，長者每人認購10至20手已是相當合適的水平，「假設今批15萬人認購，每人都只分到20手」。

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