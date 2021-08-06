【銀色債券】銀債分配結果出爐　13手或以下足額配發、年袋4550元利息

▲ 新一批銀債吸引26萬人認購 將加碼發行至300億元、每人平均分到11手

新一批「長者iBond」銀色債券分配結果今日出爐，今批銀債吸引25.68萬人認購，認購總額高達678.6億元，一如預期以上限300億元發行。每人最多可獲分配到14手，凡認購13手或以下的銀債均可獲得足額配發。今批銀債將於8月10日（下周二）正式發行。

25.68萬人當中，近7.94萬人認購13手或以下，餘下的17.7萬人則申購13手以上，其中5.82萬人可以獲分配到多1手銀債。

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財政司司長陳茂波先生表示，很高興看到今批銀債獲得踴躍認購，反映發行銀色債券的確能在目前不確定的投資環境下，為市民提供一項安全及回報穩定的投資選擇。本批銀色債券的合資格認購年齡由65歲降至60歲，除了讓更多市民可以參與認購外，亦有助進一步帶動業界發展潛力龐大的銀髮市場。

他續指，往後會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

【較早前報道】

今批銀債維持3.5厘保證利率兼放寬認購年齡至60歲，吸引更多長者「重搥」出擊，有銀行首日便錄得單一客戶斥資250萬元認購銀債。政府發言人根據初步收集資料，初今批銀債共獲得25.7萬人認購，較上一批認購人數勁增9成，涉資679.7億元。政府預計，最終發行額將以300億元上限發行。

以300億元發行額、及認購人數25.7萬推算，即每人平均可分配到約11手。實際配發結果將於8月6日公布。

早前已率先公布今批銀債破紀錄的中銀香港，今次總認購人數較上一批銀債升8成，總認購金額更打破該行銀券及iBond的歷史紀錄。

滙豐發言人表示，新一批銀色債券的銷售打破多項紀錄，申請宗數較2020年上升近一倍，認購金額亦增加71%。客戶平均每人申請28手，而65歲以下首次獲准認購銀債的客戶，約佔總認購申請的五分之一。

渣打香港接獲的申請較上一批銀債急增超過一倍，認購金額亦上升逾6成。

中銀：估今次總認購人數或破25萬人

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，今次銀債的認購金額及人數均創新高，他又以去年市場整體認購人數為基準同樣上升8成推算，估計今年整體認購人數可突破25萬人，而以發行額增至港幣300億元計算，預計每人平均分配到12手。

恒生銀行 （00011） 同指，今批銀債打破該行歷年紀錄，當中總認購人數較上批升超過一倍，總金額亦升近8成。介乎60歲至64歲的認購人數佔總認購人數約4成。

信銀國際的認購金額較上批有雙位數增長，總認購人數升近一倍，皆打破過往紀錄。其中，65歲以下的認購人數佔整體認購人數近4成。最高認購金額為250萬港元，平均認購金額約為30手。

東亞銀行（00023）指，新一批銀債認購反應熱烈，總認購人數和認購金額均較上一批大幅增長，創歷來新高水平，其中總認購人數增加8成半。

花旗香港累計認購金額及人數創歷年新高，總認購人數更較去年上升逾一倍。

華僑永亨整體認購金額較過往有所提升，客戶多傾向認購10至30手，有個別客戶認購金額高達7位數。招商永隆銀行平均每名客戶認購近31手，認購人數較2020年增加近1倍。

【較早前消息】

中信銀行（國際）表示，截至周三，該行接獲總銀債的認購金額，比上一批銀債同期有雙位數增長，申請人數更比去年同期增長超過一倍。最高認購金額為250萬元，平均認購金額約為30萬元。

中銀香港 （02388） 周二（17日）最新表示，銀債認購反應熱烈，認購人數及金額已突破該行歷史紀錄，使用手機銀行認購的人數亦為去年的2倍。

滙豐周一（26日）表示，累計的銀債認購金額及宗數已超越上年紀錄，創該行歷來新高。

招商永隆銀行同日宣布，開賣首5日，平均每名客戶認購近32手，而累計的認購人數較上一批增長近一倍。

此前，因應今批銀債首次放寬合資格年齡至60歲而且加碼發行，市場早已預測今次認購人數及金額勢破紀錄。中銀香港更預期，今批銀債的總認購人數可能多達20萬人，認購金額有機會達到600億元。

【較早前報道－首日認購情況】

綜合13間回覆查詢的銀行，幾乎全部首日銀債的總認購金額及人數都錄得增長，人均認購10至42手不等。

首日不乏長者擲過百萬元認購銀債。工銀亞洲首日錄得單一最大宗認購涉資250萬元（即250手），遠超100萬元的個人分配上限。信銀國際上周三（21日）再有大額認購，最高認購金額涉資200萬元。

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其他銀行方面，中銀首日已錄得超過1萬宗申請；滙豐接獲的認購金額及宗數同創開售首日的新高；工銀亞洲單日的認購人數及總金額按年計，各錄得近2倍升幅。

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今次銀債放寬認購年齡至60歲或以上，合資格認購人數擴大至約202萬人，同時大幅上調發行規模至最多300億元，不乏長者首日便斥資過百萬元認購。工銀錄得的最高認購金額超過250萬元，星展、華僑永亨及信銀國際各錄得涉7位數的最大宗申購。

放寬門檻後 恒生：首日4成客年齡介乎60至64歲

恒生 （00011） 回覆時指，60至64歲的認購人數佔首日總認購人數近四成，所佔的認購金額比例亦近四成。星展香港首日總認購人數較上批升五成，而60至64歲人士佔三分一。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌指，首日認購人數較上年升60%，人均認購25手。他估計，降低合資格年齡後，今年整體認購人數及金額將破紀錄，分別增至20萬人及600億元。

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉表示，認購反應通常到中段才最熱烈，但該行首日的認購人數及金額仍錄得雙位數增幅，人均認購約22萬元。他續稱，長者每人認購10至20手已是相當合適的水平，「假設今批15萬人認購，每人都只分到20手」。

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