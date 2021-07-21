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【開市9點半】國務院依法查處平台企業壟斷案件　藥明生物大股東擬配股套現101億

股市 06:45 2021/07/21

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（1）美股回升，港股有望企穩。統計北水7月至今已走資255.5億元，相比首季及次季，則為吸資3,729億元及918.6億元，資金流向會否逆轉，為後市重要指標之一。監管風暴持續，國務院昨日印發文件，要依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法。

【反壟斷】監管風暴未完　國務院稱將查處平台壟斷涉醫藥、公用事業、建材、教育

即睇開市9點半重點：

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（2）藥明生物 （02269） 大股東減持。據昨日銷售文件顯示，大股東WuXi Biologics計劃出售7800萬股，配售價介乎128元130元，折讓介乎5.8%至7.3%。

【配股潮】藥明生物遭大股東減持　套現最多101億元

（3）外電報道，滴滴（美：DIDI）疑上市前疑誤判形勢，相信憑籍其超過200人的政府關係團隊，透過與部分官員的「關係」，可順利在美國上市。

【滴滴出行】路透：滴滴上市前疑誤判形勢　以為依靠官員關係能順利上市

（4）香港交易所  （00388）  探討在惡劣天氣下維持開市的可能。另外，大摩表示，若來港上市的中資公司可免於審查，相信港交所可因應新規提高市場佔有率。

【打風黑雨】港交所歐冠昇探討惡劣天氣開市　認為可參考在家工作經驗（附短片）

【港交所股價】大摩：赴港上市IPO增利港交所增市佔率　升目標價至515元

（5）三大電訊商公布6月營運數據。

【5G】三大電訊商公佈6月營運數據　中移動6月5G客戶按月增13%（第二版）

（6）騰訊  （00700） 的《Pokemon UNITE》今起在Nintendo Switch登場，今年秋季在手機平台推《Pokemon UNITE》。

【騰訊股價】騰訊Pokemon合作遊戲《Pokemon UNITE》721登Switch　秋季登手機

（7）野村最新指，礙於監管審查，社區團購領域的補貼上季較為節制，美團 （03690） 虧損情況或較市場預期溫和。

【美團股價】野村：社區團購平台削減補貼 美團上季虧損料錄36億元較預期溫和

（8）長城汽車  （02333） 中期純利按年增長205%。

【業績│汽車股】長城汽車上半年多賺逾2倍 收入增長7成

（9）藍月亮  （06993）  發盈警，預期上半年錄虧損4,400萬港元。

【盈警】藍月亮料中期轉虧4400萬元　因產品價格體系受干擾、原材料成本上漲

港股ADR及美股收市情況：

記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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