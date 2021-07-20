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【美國通脹】美社保金料迎近40年最大增幅 通脹「暫時論」再遭打擊

股市 23:06 2021/07/20

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美國退休人員明年的收入可能出現比平常更大增幅，續給通脹帶來上行壓力。（法新社資料圖片）

彭博社報道，美國退休人員明年的收入可能出現比平常更大增幅，從而繼續給通脹帶來上行壓力，事實已經證明，通脹壓力比經濟學家預期的更為持久。

據The Senior Citizens League的報告，與CPI掛鈎的社會保障生活成本調整幅度，明年預計將達到6.1%，為1983年以來最大漲幅。這意味著更多錢將流入6500萬美國人的荷包，其中多數為老年人。

與此同時，貝萊德、亞馬遜等僱主大幅加薪，以及幾年來最大的房租漲幅將繼續刺激2022年的通脹壓力。

Jefferies首席經濟學家Aneta Markowska表示，「一個數據點不代表趨勢，但當連續出現三個數據點時，情況確實變得嚴重起來。自1980年代以後，我們還沒遇到過這種強度、廣度和長度的通脹。」

雖然美國聯儲局和拜登政府強調物價上漲是暫時的，且僅限於租車等部分領域，但收入和合同工資的持續增長可能會導致通脹持久存在。

【美國通脹解讀】景順：相信債券投資者眼光　認為高通脹不會長久

【美股焦點】道指創十月底單日最大跌幅 經濟放緩通脹隨時變滯脹?

【美國經濟】鮑威爾：通脹預期未達令人擔心的水平　FOMC未來數周商討買美債及MBS

貝萊德CEO：不認為通脹升是暫時　 儲局將不得不改變政策

編輯：李勝君

美股 經濟 拜登 退休 租車 美國聯儲局 美國 通脹 CPI

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