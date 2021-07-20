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【亞馬遜】貝索斯乘坐藍色起源飛船升空 歷時10分鐘成功著陸 維珍銀河跌8%

Hot Talk 23:08 2021/07/20

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世界首富貝索斯乘坐旗下藍色起源太空飛船升空，歷時約10分鐘成功返回地球。

世界首富、亞馬遜（美：AMZN）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）今日乘搭旗下「藍色起源」（Blue Origin）的太空飛船「新謝潑德號」（New Shepard）升空，並成功返回地球著陸地面，歷時約10分鐘，完成藍色起源首次載人太空飛行。亞馬遜美股早段升0.3%，藍色起源競爭對手維珍銀河（美：SPCE）跌逾8%。

載有貝索斯及其他三名乘客的太空艙當地時間早上8時22分在德州西部著陸。飛船飛過海拔約100公里高度的卡門線，亦即國際公認的太空分界線時，乘客經歷了片刻失重，太空艙隨後跳傘返回。在著陸前，貝索斯在直播中說道「這是最棒的一天。（Best day ever）」

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維珍銀河布蘭森成功完成太空之旅【下一頁】

和貝索斯一同升空的人包括他弟弟馬克Mark Bezos，82歲的美國退役女飛行員Wally Funk，以及18歲荷蘭物理系學生Oliver Daemen，成為最年輕進入太空的人，該座位原本由一名匿名人士以2800萬美元競標買下，但因行程衝突無法參與，改由競標次高者補上。

本月11日，英國富豪布蘭森（Richard Branson）乘搭旗下維珍銀河太空飛船升空，已引起熱議，飛船飛行到85公里高空，乘客亦經歷失重。今日藍色起源飛船升空前，維珍銀河在社交平台祝愿「藍色起源團隊成功、安全飛行。」外界認為，本月對太空旅遊企業而言是具里程碑意義的一個月，兩間公司勢必會擴大相關業務，以這種獨特的旅行體驗吸引超富裕客戶。

57歲的貝索斯指，從5歲起就計劃去太空旅行。他一直出售亞馬遜股票以資助藍色起源，藍色起源目前擁有3500名僱員，同時製造用於發射衛星的火箭發動機。

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編輯：陳健婷

美股 新經濟股 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 維珍銀河（美：SPCE） 貝索斯

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