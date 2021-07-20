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【美團股價】野村：社區團購平台削減補貼 美團上季虧損料錄36億元較預期溫和

新經濟追蹤 21:38 2021/07/20

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野村指，社區團購平台上季削減補貼，美團上季虧損或較市場預期溫和。

科企即將踏入業績期，美團 （03690） 早前預告在社區團購大力投資，市場料虧損將持續數個季度。券商野村最新指，礙於監管審查，社區團購領域的補貼上季較為節制，因此美團虧損情況或較市場預期溫和。

野村預估，美團第二季度的總收入按年增長73%至428億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非公認會計準則）經營虧損料錄得36億元，低於市場預期的47億元。該行引述渠道調查指，由於監管部門收緊審查，社區團購平台上季開始已經削減補貼，預期美團上季包括社區團購在內的新業務虧損為91億元，低於市場預期的100億元，其中社區團購業務虧損65億元。

大摩料美團第二季non-GAAP虧損擴大降目標價5%【下一頁】

另外兩大主營業務方面，野村預測美團上季餐飲外賣收入按年增長57%至229億元，餐飲外賣的Non-GAAP經營溢利率可能按年擴大0.9個百分點至9.5%。到店、酒店及旅遊業務收入則可能按年增長90%，經營溢利率為39.5%。

野村維持美團「買入」評級及目標價346元，其中餐飲外賣業務2022年預測市盈率（P/E）為48倍，到店酒店旅遊業務2022年預測市盈率為23倍，新業務2022年預測市銷率（P/S）為7倍。美團今日收跌0.4%，報275.2元，意味野村目標價尚有26%的潛在上升空間。

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記者：陳健婷

港股 新經濟股 美團－W（03690）

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