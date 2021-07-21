【2021書展】為期7日書展吸引逾83萬人次參觀 人均消費817元 貿發局：未來將繼續籌備展覽

去年因疫情未如期舉行的香港書展，今年於疫情持續放緩下順利完成。香港貿易發展局宣佈，為期七日的書展錄得逾83萬人次入場。而據大會委託研究機構抽樣訪問數據顯示，今年書展人均消費為817港元。

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香港貿發局副總裁周啟良表示︰「今年書展吸引逾83萬人次入場，市民踴躍購書及積極參與各項文化活動。此外，『香港運動消閒博覽』及新增的『零食世界』同樣好評如潮，吸引不少參觀人士體驗各項活動及購物。」



以上三項展覽共匯聚超過760家展商的精彩讀物、運動及消閒產品及特色零食。周啟良亦表示，樂見社會經濟活動逐漸復蘇，期望是次書展的舉行為實體公眾展覽揭開序幕，未來日子貿發局將繼續籌備公眾可參與其中的精彩展覽，包括於7月25至29日舉行的「香港國際珠寶展」及「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」、於8月12至16日舉行的「美食博覽」、「香港國際茶展」、「美與健生活博覽」、「家電•家品•博覽」以及「香港國際美酒展（特別展）」，全面推動香港經濟復蘇。

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大會委託研究機構抽樣訪問了逾800位參觀人士，調查顯示受訪者今年預算在書展的消費額平均為817港元，佔全年平均購買印刷書籍的支出（1,262港元）的65%，反映書展依然是書迷網羅好書的重要平台。最多受訪者打算來書展購買最新出版書籍(82%)，另有40%受訪者進場享受購書折扣優惠，17%受訪者就打算在書展購買兒童書籍及參與文化活動。



調查亦有了解書迷閱讀習慣。調查發現98%受訪讀者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為20小時。最受讀者歡迎的書籍種類包括小說 (58%)、文學 (38%)、漫畫 (26%)、自我增值(22%)及旅遊(18%)，其他最常閱讀的書籍種類為語文學習、社會科學、藝術及音樂等。另外，有超過七成受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為15小時。

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記者：陳詠妍