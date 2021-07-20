【華爾街】華爾街私募股權大亨Leon Black否認性侵　反訴遭勒索1億美元

據外電報道指，私募股權億萬富翁Leon Black於周一正式反駁一名俄羅斯模特性侵指控稱她的指控屬虛構，儘管雙方有一段維持數年的婚外情。

Leon Black更提起誹謗訴訟指控讓該名女士Guzel Ganieva遭受性暴力及向他勒索至少1億美元，以換取他保持沉默。Leon Black在文件中稱，在2015年，Ganieva「威脅要公開兩人的關係」，並表示除非付她1億美元，否則她會做出不利他個人生活和職業生涯的情事。

Guzel Ganieva的訴訟及Leon Black在曼哈頓紐約州法院的反訴未有指明的損害賠償。

Guzel Ganieva的代表律師Jeanne Christensen於在一封電子郵件聲明中指，Leon Black反訴顯然是在恐嚇Guzel Ganieva，她將繼續積極提出訴訟，讓Leon Black對其行為負責。

69歲的Leon Black於去年已經辭去阿波羅首席執行官兼董事長的職務，因被爆出與為愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）支付1.58美元稅收等款項。

於6月1日的訴訟中，Guzel Ganieva指控Leon Black撒謊否認在推特上「性騷擾」及虐待她多年的說法。後來，他向媒體表示，他「愚蠢地與她發生兩廂情願的婚外情」，並遭她勒索。

Guzel Ganieva表示，Leon Black曾讓她遭受許多不當的性行為，包括據稱2014年7月在她位於曼哈頓上東區的公寓中遭到強姦。

Leon Black於2008年在紐約一位前同事的聚會上遇見Guzel Ganieva，他在法庭文件中形容這是這場合意婚外情的開始。

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