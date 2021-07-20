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【反壟斷】監管風暴未完　國務院稱將查處平台壟斷涉醫藥、公用事業、建材、教育

股市 20:04 2021/07/20

分享：

【反壟斷】監管風暴未完　國務院稱查處平台壟斷涉醫藥、公用事業、建材、教育

國務院出招，印發文件明確五方面25項重點任務，其中金融領域重點，推進公平競爭審查全覆蓋，對壟斷和不正當競爭進行規範治理。健全監管規則，深入推進「雙隨機、一公開」監管、跨部門綜合監管、「互聯網+監管」和信用風險分類監管，對涉及安全生產、人民身體健康和生命安全等領域實行重點監管，確保質量和安全。

查處企業低價傾銷、價格欺詐

在着力打造市場化營商環境中，切實維護公平競爭的市場秩序，對包括國企、民企、外企在內的各類市場主體一視同仁。對壟斷和不正當競爭進行規範治理，清理糾正地方保護、行業壟斷、市場分割等不公平做法。

具體措施是推進公平競爭審查全覆蓋，強化製度剛性約束，查處限制交易、阻礙商品和要素在地區間自由流通等濫用行政權力排除、限制競爭行為。依法查處企業低價傾銷、價格欺詐等違法行為，加大對仿冒混淆、虛假宣傳、商業詆毀等不正當競爭行為的監管執法力度。依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。 （市場監管總局牽頭，國務院相關部門及各地區按職責分工負責）

相關文章：

【反壟斷】市監局：2021年強化反壟斷執法　圍繞醫藥、汽車、公用事業等重點民生領域

方案全文：

國務院辦公廳印發《全國深化“放管服”改革著力培育和激發市場主體活力電視電話會議重點任務分工方案》

記者：譚志偉

港股 新經濟股 美股 反壟斷 壟斷

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