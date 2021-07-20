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【香港營商】林建岳：在港經營企業對營商環境具信心　有興趣在大灣區發展

宏觀解讀 20:02 2021/07/20

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【香港營商】林建岳：在港經營企業對營商環境具信心　有興趣在大灣區發展

近日市場熱議香港的營商環境，貿發局主席林建岳指，從他接觸到本港商界包括在港經營的國際企業得知，他們對粵港澳大灣區發展非常感興趣，並認為香港是進入大灣區的最佳切入點，而在本港經營的企業，亦普遍對香港的營商環境具有信心。

華府警告美企在港營商風險，詳見【下一頁】

林建岳指，香港作為國際商業樞紐，其基礎優勢仍然保持不變，包括便利的營商環境、匯聚國際專才、並奉行自由經濟、同時具備廉潔的社會以及資金、貨物、人才、資訊自由流通的優點，深信國際投資者及商界對香港作為全球雙向投資和貿易平台的角色仍然充滿信心。

他又稱，亞洲增長潛力強勁，加上內地十四五規劃、雙循環政策以及大灣區發展帶來龐大的機遇，貿發局已安排一系列活動，聚焦香港優勢所在的領域，如醫療健康、科技、金融、物流航運、法律、知識產權貿易等，提供有效商貿平台，支援本港及國際企業捕捉商機。

相關文章：金發局李律仁：香港營商環境和地位沒受影響　金融業沒有食老本

相閞文章：【拜登警告】財庫局列14項金融數據　「國安法以來香港金融市場生氣勃勃」

 

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