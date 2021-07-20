【DSE放榜】DES周三放榜 大學最難入5大「神科」逐個睇 畢業後最高起薪點達7萬

中學文憑試（DSE）於周三（21日）放榜，考試及評核局周二（20日）公布，今年共誕生7名考獲7科5**的「狀元」。歷年狀元熱門之選包括醫學、法律、環球商業等科目，一向被稱為「神科」，由於入學門檻非常高，畢業後出路較佳，起薪點也同樣十分可觀，其中有「神科」學生畢業後的起薪點逾7萬元。

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今年放榜及即將於未來有意於香港入讀大學的學生，可看看以下5大「神科」的入讀要求，以及畢業後的起薪點。

1.醫科

最搶手課程：中文大學內外全科醫學士課程/中文大學內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別 / 香港大學內外全科醫學士



提起大學的神科，相信大家第一時間會想起醫科，是歷屆文憑試狀元的熱門之選，現時只有香港大學及香港中文大學兩所醫學院提供內外全科醫學士課程。要進入這兩間大學入讀醫科門檻甚高。

其中成立於1981年的中文大學醫學院，在QS世界大學排名中列居亞洲醫學院第五位，而且是前十大院校中最年輕一員。去年中文內外全科醫學士的收生中位數（以核心四科及最佳兩個選修科（4C+2X）成績計算）為36分。而中文大學內外全科醫學士課程 - 環球醫學領袖培訓專修組別的要求更高，去年收生中位數（以核心四科及最佳兩個選修科（4C+2X）成績計算）為41分。



至於香港大學對文憑試考生實施「加分制」，香港大學內外全科醫學士去年收生中位數經加分後，為最佳六科45分。



不過，內外全科醫學士課程的長達6年，畢業後也要實習一年才能執業，根據醫管局一般職系薪級表，醫生的起薪點為70,465元。

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2.法律系

最搶手課程：香港大學法學士/中文大學法學士學位課程

法律系一直是香港學生最熱門選修科目之一，由於本地學位競爭激烈，法律系收生要求亦近乎DSE滿分，所以成為一眾同學們口中之「神科」。本港共有三間大學提供法律學位課程，包括：香港大學丶香港中文大學丶香港城市大學，當中以香港大學法學士及中文大學法學士學位課程最為「搶手」。

港大法學士學士2020年收生分數中位數約為38分（最佳6科）；而中文大學法學士學位課程約30分（最佳6科）。

要成為律師則必須要修讀法律學位和法學專業證書課程（PCLL），畢業後見習律師薪金要視乎律師行的規模，小型律師樓起薪點約20,000起。至於大型跨國律師行可高達30,000元至40,000元。見習律師完成兩年的實習期後，表現良好就可以律師身份執業。

3.牙醫學

最搶手課程：香港大學牙醫學士

醫科受尖子追捧外，牙醫也是高材生的「神科」之選，而香港大學牙醫學院是本港唯一的牙醫培訓學府，因此要考入港大牙科的難度不比醫科細。



2020年港大牙科收生分數中位數為45（最佳6科在加分制下得分數）；根據衛生署的職系薪級表，牙科醫生起薪點為64,270元。

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4.藥劑學



最搶手課程：香港大學藥劑學學士/中文大學提供的藥劑學士學位

本港面對人口老化問題，藥劑師在管理老年人及慢性病患者的藥物中，扮演關鍵又不可或缺的角色，故香港社會對藥劑師的需求十分龐大。有志投身藥劑師行業人士，除了要需修畢藥劑學課程，更要進行實習年期及通過香港藥劑法例丶藥劑執業和藥理學的筆試，這樣才可成為註冊藥劑師。在香港獲認可的課程，主要是由香港大學及香港中文大學提供的藥劑學士學位課程。

其中香港大學藥劑學學士2020年的新生入學中位數為38分（以6個最佳科目計算）。至於中文大學提供的藥劑學士學位課程，2020年的新生入學中位數為32分（以6個最佳科目計算）。

修讀藥劑學畢業生，可入職藥劑師，根據衛生署資料，藥劑師畢業後起薪點約53,195元。

5.商業系



最搶手課程：香港科技大學(HKUST)工商管理學士(環球商業管理)



香港科技大學商學院環球商業管理課程（GBUS）一向被稱為「神科」，每年只有26個新生名額，競爭十分激烈，平均約3.65人爭一個學額。學生需在DSE考獲全科5*以上成績，才能獲得相對較大的取錄機會。2020年香港科技大學(HKUST)工商管理學士(環球商業管理)的新生入學中位數達49分（以4個核心科+2個最佳選修科計算）。



從科大的數據顯示，2020年畢業生中，有逾半從事銀行及金融業；16%從事零售及市場策劃，其餘則發展初創企業﹑專業服務、科技相關工作等。

環球商業學畢業生一般多從事銀行或金融行業，畢業後起薪點平均約3萬至4萬元。

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記者：陳詠妍