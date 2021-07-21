【東京奧運】Brompton針對東京奧運推新品　限售2020部特別版摺車    

▲ Brompton日前推出專門為東京奧運2020而設計的新產品，包括限量發售2020部的Team GB Tokyo 2020特別版摺車。(Brompton官方照片)

英國摺合單車製造商Brompton日前宣布推出專門為東京奧運2020而設計的新產品，包括限量發售2020部的Team GB Tokyo 2020特別版摺車及Brooks座椅等周邊產品。

【颱風假】台灣在家工作不能放「颱風假」 香港可以嗎？

該企是英國奧運代表隊的贊助商之一，它由2012年倫敦奧運起便向英國隊選手贊助摺合式單車，以供他們來往選手村和訓練場地。Brompton指，這批特別版摺車以紅、藍及白色三種顏色作為M6L車架的主色調，其車身印有「2020」、英國國旗及「Limited Edition」圖案及字樣。

至於座椅方面，該企將其命名為「Team GB 特別版 Brooks Cambium C17 全天候座椅」，上面印有代表英國的獅子頭圖案和 「Team GB」字樣。

特別版摺車的建議售價為1835英鎊（約19424港元），Team GB Brooks C17 座椅的售價則為140英鎊（約1482港元）。惟限產只有2020部的特別版摺車在該企的官方網站中經已全部售罄，當中Brompton Team GB掛袋和單車頭盔等全部周邊產品亦已在其官網上架。

【疫市營商】Victoria's Secret遠離購物中心開店 改設置更多「街舖」

【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠 將消費券結合優惠券使用

責任編輯：陳泳如