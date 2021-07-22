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【進修轉行】一家三口剛上車 妻子有意轉讀護士 憂家庭入不敷支 網民：先想辧法開源節流

理財智慧 11:00 2021/07/22

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不少在職人士嘗試轉換跑道，一邊準備轉工，一邊挑選感興趣的課程，有機會去增值自己。近日有網民於網上討論區發文，指28歲任職文員的妻子有意轉行做護士，報讀相關課程需時三至四年，事主擔心妻子進修期間，家中失去一半收入，猶豫要向財務公司借錢，詢問網民意見。

樓主現有一名1歲兒子，兩夫婦剛開始供樓。他透露自己月入2.7萬元，妻子則月入1.6萬元，每月家庭支出約4萬元，每當支出高於收入時都由事主「包底」。

 

接圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】從事飲食兩年 立下決心轉行 答應朋友做生意 卻怕應酬  【下一頁

此帖文一出，有支持妻子去讀護士課程的網民認為「妻子28歲很年輕，還可以轉行，他日收入會高很多。」、「經濟和時間許可之下，當然去修讀」、「其實都可以，的確收入好一點，不過做護士要輪班。」、「太太讀書期間，如果你工作穩定，而家庭收入少了，但有積蓄可以應付五年就考慮讀護士課程。」

不支持的網民認為，護士是辛苦工種，而且要輪班、追間和加班。「老婆一邊讀書一邊做兼職，而你打多一份兼職，兒子遲一點要讀書，又要花很多錢，這麼辛苦，值不值得？」、「你們開支太大」、「兩夫婦經濟收入緊拙，生活都成問題，如何繼續讀書？盡量想辦法開源節流。」

 

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責任編輯：陳頌潔

網上討論區 兼職 護士 經濟

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