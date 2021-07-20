【盈警】藍月亮料中期轉虧4400萬元　因產品價格體系受干擾、原材料成本上漲

▲ 藍月亮（06993）發盈警，預期上半年錄虧損4,400萬港元。

藍月亮 （06993） 發盈警，預期上半年錄虧損4,400萬港元，而去年同期錄盈利3.02億元。雖然錄得虧損，藍月亮表示，計劃繼續進一步鞏固其全渠道分銷網絡及增加產品滲透，拓闊服務範圍，透過提供全套產品及服務來提升消費者體驗，為消費者帶來無憂的「藍月亮」生活。

集團解釋，虧損主要由於（1）市場上非集團客戶的平台出現過剩的較低價產品，導致集團的定價策略及產品價格體系受到干擾。為統一產品在市場上的定價，集團向其客戶提供若干折扣以穩定市場價格，令上半年毛利率產生約9%的負面影響，但折扣水平於上半年一直在穩步下降。

其他原因包括（2）原材料成本與2020年上半年的成本相比有所增加；（3）2020年上半年退回的某些「至尊」品牌濃縮洗衣液，於2021年上半年與其他產品捆綁銷售並以折扣價出售，對毛利率產生了1%的負面影響；（4）自2020年第4季度以來一直在發展的洗衣業務所產生的虧損約為6,400萬元。

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編輯：區嘉俊