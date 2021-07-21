【盈警】藍月亮料中期轉虧、股價跌逾5%破底　大和狠削目標價六成（第二版）

▲ 藍月亮發盈警，預期上半年錄虧損4,400萬港元。

去年底上市的藍月亮 （06993） 發盈警，預期上半年錄虧損4,400萬港元，而去年同期錄盈利3.02億元。藍月亮股價低開跌幅擴大，低見7.6元，收報7.89元，跌逾5%。大和將藍月亮目標價大削六成，至7元，評級也由「買入」，大幅降至「跑輸大市」，主要由於藍月亮上市僅半年，產品定價及毛利率迅速惡化。

大和指，藍月亮上半年虧損的盈警與市場預期差距很大，市場原本預期藍月亮今年純利增長42%，這亦反映藍月亮產品定價及分銷商管理策略欠缺透明度。大和預期，藍月亮下半年純利約8.35億元，按年跌17%，但2022年純利料可反彈48%，主要受惠於低基數效應。

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大和：藍月亮在分銷渠道管理的策略欠佳

藍月亮管理層強調，上半年產品折扣逐步減少，但大和認為，藍月亮產品在市場上供應過多，反映公司在分銷渠道管理的策略欠佳，洗衣液市場的價格競爭亦較預期激烈，而藍月亮拓展綫下渠道覆蓋面，將令競爭加劇。

大和稱，藍月亮未來毛利率的可見度偏低，加上持續推行促銷活動的風險，因此調低藍月亮2021至2023年收入預測29%至31%，並降其每股盈利預測（EPS）50%至57%。

藍月亮：虧損因市場上出現過剩的較低價產品

藍月亮解釋，虧損主要由於（1）市場上非集團客戶的平台出現過剩的較低價產品，導致集團的定價策略及產品價格體系受到干擾。為統一產品在市場上的定價，集團向其客戶提供若干折扣以穩定市場價格，令上半年毛利率產生約9%的負面影響，但折扣水平於上半年一直在穩步下降。

其他原因包括（2）原材料成本與2020年上半年的成本相比有所增加；（3）2020年上半年退回的某些「至尊」品牌濃縮洗衣液，於2021年上半年與其他產品捆綁銷售並以折扣價出售，對毛利率產生了1%的負面影響；（4）自2020年第4季度以來一直在發展的洗衣業務所產生的虧損約為6,400萬元。

（第二版加入大和報告）

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編輯：區嘉俊