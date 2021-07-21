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【電子消費券】Klook夥四大支付平台推優惠　7月22日起搶7折優惠券

商業 10:00 2021/07/21

分享：

Klook夥AlipayHK、八達通、Tap & Go及Wechat Pay HK 四大支付平台，推出一系列的「消費券狂賞Code」優惠。(Klook網站圖片)

Klook夥AlipayHK、八達通（7月下旬投入服務）、Tap & Go及Wechat Pay HK 四大支付平台，推出一系列的「消費券狂賞Code」優惠。由7月22日起至31日，將會發放一連10日的限定7折優惠券，滿$500即享$150優惠，每晚10時準時開搶。

【電子消費券】戶戶送夥AlipayHK推700萬元獨家優惠　將消費券結合優惠券使用

【電子消費券】荃灣廣場8月1日起推「消費券3重賞」　有機會額外多賺5,600元贈券

此外，由即日起至2022年2月28日，使用AlipayHK付款購買Klook香港活動，滿$2,000輸入優惠碼，即減HK$100。使用Tap & Go Mastercard或銀聯卡付款購買Klook香港活動，滿$100 並輸入優惠碼，可享95折優惠。使用WeChat Pay HK付款購買Klook香港活動，滿$1,000並輸入優惠碼，即享$50折扣優惠。使用八達通付款購買Klook香港活動，滿$100並輸入優惠碼，可享95折優惠。

其他優惠包括限量Staycation優惠低至92折，由即日起至2022年2月28日，使用AlipayHK購買Klook香港Staycation活動可享92折，優惠最高折扣額$400。使用Tap & Go購買Klook香港Staycation活動滿$2,000，可享$120折扣優惠。使用WeChat Pay HK購買Klook香港Staycation活動滿$1,500並輸入優惠碼可享$110折扣優惠。

若未決定$5,000想買什麼， 亦可考慮Klook禮品卡，將消費券先「套現」，加上餘額會儲存於Klook帳戶中，永不過期，可留待需要時才使用。

【電子消費券】MegaBox夥WeChat Pay HK送出100萬禮品　兼多間食肆推「7月7折」

責任編輯：朱悅瀅

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