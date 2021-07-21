【業績│汽車股】長城汽車半年多賺逾2倍　股價升13%、瑞信調高目標價

▲ 【業績│汽車股】長城汽車半年多賺逾2倍 獲瑞信調高目標價

長城汽車 （02333） 發布中期業績快報，截至6月底半年，長汽營業收入按年增長73%至621.59億元（人民幣，下同），純利按年增長205%，錄得34.98億元。長城汽車扣除非經常性損益的淨利潤則為28.31億元，按年升253%。

長城汽車績後造好，最新升幅達13%，報30.75元。長汽帶動汽車股今早造好，比亞迪 （01211） 升4%，小鵬汽車 （09868） 、吉利 （00175） 齊升逾2%。

瑞信指，長汽業績快報數據超預期，當中第二季銷量雖按季跌18%，但盈利也可按季升13%，反映長汽產品銷售均價按季升21%至11.1萬元人民幣，有利公司未來盈利，把長汽目標價由40元升至42元，視為香港上市車廠首選，維持「跑贏大市」評級。

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長汽表示，期內淨利潤按年增加的主要原因是整車銷量及毛利增加，期內公司通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，積極推進新能源與智慧化發展，公司產品結構得以進一步優化，公司盈利能力持續改善。

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編輯：陳健婷