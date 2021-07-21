  • 27°C
香港時間 : 2021721日 (三) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績│汽車股】長城汽車半年多賺逾2倍　股價升13%、瑞信調高目標價

當炒股 11:15 2021/07/21

分享：

【業績│汽車股】長城汽車半年多賺逾2倍　獲瑞信調高目標價

長城汽車 （02333） 發布中期業績快報，截至6月底半年，長汽營業收入按年增長73%至621.59億元（人民幣，下同），純利按年增長205%，錄得34.98億元。長城汽車扣除非經常性損益的淨利潤則為28.31億元，按年升253%。

長城汽車績後造好，最新升幅達13%，報30.75元。長汽帶動汽車股今早造好，比亞迪 （01211） 升4%，小鵬汽車 （09868） 、吉利 （00175） 齊升逾2%。

瑞信指，長汽業績快報數據超預期，當中第二季銷量雖按季跌18%，但盈利也可按季升13%，反映長汽產品銷售均價按季升21%至11.1萬元人民幣，有利公司未來盈利，把長汽目標價由40元升至42元，視為香港上市車廠首選，維持「跑贏大市」評級。

內地車企數據　比互聯網企業更易觸及國家安全問題？【下一頁】

長汽表示，期內淨利潤按年增加的主要原因是整車銷量及毛利增加，期內公司通過持續踐行品類聚焦戰略，加大國際市場開拓力度，積極推進新能源與智慧化發展，公司產品結構得以進一步優化，公司盈利能力持續改善。

相關文章：

【電動車】比亞迪儲「彈藥」生產電動車電池　簽訂數份鋰原料供應合約

【比亞迪1211】比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能

編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 汽車 長城汽車（02333）

上一篇文章

【美股業績】Netflix上季付費用戶僅增154萬、近年最慢　「視TikTok為對手」

下一篇文章

【三孩政策】內地全面開放三胎限制　三胎概念股走強、好孩子升半成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1%　夜期彈57點　北水走資47億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1%　夜期彈57點　北水走資47億（不斷更新）
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【疫苗優惠】金銀業貿易場推110萬抽獎　送20克999.9限量版紀念金牌
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【LOTR】英國BNO酌情入境今屆滿　港區國安法以來香港機場淨出境13.9萬人、香港金融界憂甚麼？
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】中信大抽獎已接受登記　頭獎送39萬元日產7人車（附抽獎詳情）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）
【疫苗優惠】李嘉誠基金會及長江集團2000萬元抽獎7.20登記　頭獎送500萬元禮券（附網址連結）