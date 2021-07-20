【香港書展】書展有逾83萬入場人次　續推珠寶展、美食博覽、國際茶展及家電家品博覽

▲ 香港貿發局副總裁周啟良表示，今年書展吸引逾83萬人次入場。（陳靜儀攝）

香港書展剛閉幕，並為大型實體公眾展覽揭開序幕，即將有更多展覽舉行，包括珠寶展及美食博覽。書展同期設有零食世界和香港運動消閒博覽，共匯聚超過760家展商。

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香港貿發局副總裁周啟良表示，今年書展吸引逾83萬人次入場。局方更委託研究機構，訪問逾800位參觀人士。調查顯示，受訪者今年預算在書展的消費額，平均為817港元，佔全年平均購買印刷書籍支出的65%，反映書展仍是書迷購買好書的重要平台。

書迷入書展買新書 逾9成受訪者過去一個月看20小時書

當中，最多受訪者計算在書展購買最新出版書籍，達82%。另有40%受訪者表示，入場享受購書折扣優惠；17%受訪者計劃在書展內，購買兒童書籍及參與文化活動。

調查更了解書迷閱讀習慣，並發現98%受訪者在過去一個月，有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為20小時。最受歡迎的書籍種類百份比，包括小說達58%；文學達38%；漫畫達26%；以及旅遊達18%，

書展打響頭炮 7月及8月陸續辦公眾實體展

周啟良更提及，樂見社會經濟活動逐漸復甦。而是次舉行書展後，將有更多公眾參觀的展覽，包括7月25日至29日舉行的「香港國際珠寶展」及「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」。

8月份亦有公眾展覽。「美食博覽」、「香港國際茶展」、「美與健生活博覽」、「家電•家品•博覽」以及「香港國際美酒展（特別展）」，將於8月12日至16日舉行。

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責任編輯：馬意文