  • 27°C
香港時間 : 2021720日 (二) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港書展】書展有逾83萬入場人次　續推珠寶展、美食博覽、國際茶展及家電家品博覽

商業 19:37 2021/07/20

分享：

香港貿發局副總裁周啟良表示，今年書展吸引逾83萬人次入場。（陳靜儀攝）

香港書展剛閉幕，並為大型實體公眾展覽揭開序幕，即將有更多展覽舉行，包括珠寶展及美食博覽。書展同期設有零食世界和香港運動消閒博覽，共匯聚超過760家展商。

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

香港貿發局副總裁周啟良表示，今年書展吸引逾83萬人次入場。局方更委託研究機構，訪問逾800位參觀人士。調查顯示，受訪者今年預算在書展的消費額，平均為817港元，佔全年平均購買印刷書籍支出的65%，反映書展仍是書迷購買好書的重要平台。

書迷入書展買新書　逾9成受訪者過去一個月看20小時書
當中，最多受訪者計算在書展購買最新出版書籍，達82%。另有40%受訪者表示，入場享受購書折扣優惠；17%受訪者計劃在書展內，購買兒童書籍及參與文化活動。

調查更了解書迷閱讀習慣，並發現98%受訪者在過去一個月，有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為20小時。最受歡迎的書籍種類百份比，包括小說達58%；文學達38%；漫畫達26%；以及旅遊達18%，

書展打響頭炮　7月及8月陸續辦公眾實體展
周啟良更提及，樂見社會經濟活動逐漸復甦。而是次舉行書展後，將有更多公眾參觀的展覽，包括7月25日至29日舉行的「香港國際珠寶展」及「香港國際鑽石、寶石及珍珠展」。

8月份亦有公眾展覽。「美食博覽」、「香港國際茶展」、「美與健生活博覽」、「家電•家品•博覽」以及「香港國際美酒展（特別展）」，將於8月12日至16日舉行。

【消費習慣】報告：近六成人尋求「不綁定信用卡消費分期」

【展覽】荷花BB展8月5至8日舉行　嬰幼兒孕婦用品低至3折

責任編輯：馬意文

相關文章

【香港書展】香港書展同期舉辦首屆零食世界　展商冀宣傳品牌
2021/07/16
【香港書展】香港書展同期舉辦首屆零食世界　展商冀宣傳品牌
【會議展覽業資助計劃】香港書展設首屆零食世界　政府資助加大展商參展意欲
2021/07/16
【會議展覽業資助計劃】香港書展設首屆零食世界　政府資助加大展商參展意欲
【香港書展】書展「零食世界」人流旺　展商：銷情非常理想
2021/07/18
【香港書展】書展「零食世界」人流旺　展商：銷情非常理想
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元
今日
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元

你可能感興趣

【香港書展】香港書展同期舉辦首屆零食世界　展商冀宣傳品牌
14:00 2021/07/16
【香港書展】香港書展同期舉辦首屆零食世界　展商冀宣傳品牌
【會議展覽業資助計劃】香港書展設首屆零食世界　政府資助加大展商參展意欲
10:32 2021/07/16
【會議展覽業資助計劃】香港書展設首屆零食世界　政府資助加大展商參展意欲
【香港書展】書展「零食世界」人流旺　展商：銷情非常理想
20:00 2021/07/18
【香港書展】書展「零食世界」人流旺　展商：銷情非常理想
文娛藝術 家電 文學 美食 珠寶 家品 書展 香港貿易發展局 香港貿發局 運動

上一篇文章

越南疫情嚴峻致鞋廠停產　Nike等品牌或面臨斷貨危機

下一篇文章

【出口展望】DHL空運指數第三季升至42.9　電子產品及部件增長最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
便利店不再便利？　一個原因令韓國便利店放棄通宵營業
便利店不再便利？　一個原因令韓國便利店放棄通宵營業
【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等
【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）