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【東京奧運】難民隊再度出戰 29選手獲選參賽

環球社會熱點 09:05 2021/07/21

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東京奧運周五（23日）開幕，難民隊繼上屆里約奧運後再度出戰。

東京奧運周五（23日）開幕，難民隊繼上屆里約奧運後再度出戰。今屆難民隊共有29名選手參賽，遠超上屆奧運規模。國際奧組委（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）表示，設立奧運難民隊是希望向全球發出團結和希望的信息。

【東京奧運】贊助商放棄去開幕禮 拒播廣告 【下一頁】

今屆代表東京奧運難民隊的29名選手，分別原屬14個國家。他們全部都獲得聯合國難民身份，即因迫害、戰爭或暴力而被迫逃離所屬國家的人。IOC將難民隊的名稱定為「EOR」，即難民隊法文「Equipe Olympique des Refugies」的首字母縮寫。

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按照奧運開幕禮的傳統，作為奧運發源地的希臘代表團會率先入場，而難民隊則會成為第二隊入場的代表隊。難民隊將會舉著奧林匹克五環旗入會場，如有運動員成功奪得獎牌，會場上同樣會揚起五環旗及奧林匹克會歌。

難民隊於2016年首次參加奧運，當時共有10名運動員參賽，其中6人會再次代表難民隊出戰東京奧運。

【東京奧運】南非足球員3人確診 21人被列為密切接觸者 【下一頁】

根據聯合國的數據，全球截至去年底共有2,640萬名難民，其中約半數人為未成年人士。

IOC主席巴赫 （Thomas Bach）2015年10月於聯合國大會上宣布成立難民隊，自2016年里約奧運以來，已經投放200萬美元（約1,560萬港元）資金來支援難民運動員。

巴赫形容難民隊是奧運不可或缺的一部分，可向全世界發出團結、堅強和希望的信息。而聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）表示，難民在戰爭和流亡的焦慮中活下來成為非凡的人，而作為運動員站在國際舞台上也有出色表現。

責任編輯：鄭錦玲

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