【香港經濟】華僑永亨：樓價或再創新高　全年GDP增長至少5%

▲ 華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，香港失業率會逐漸回落至5%或以下水平。

環球關注美國聯儲局「收水」步伐。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，相信美國通脹升溫情況更多是暫時性而非失控式發展，市場近日對儲局提早加息的憂慮亦都明顯降溫。她預期，低息環境仍會持續，加上本地房屋供應仍然緊張，支持香港樓價年內再創歷史新高。

李若凡指，預期聯儲局今季內正式討論縮減資產購買規模，明年初開始落實，至2023年將會加息2次。

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她解釋，儲局主席近日取態偏鴿，美國核心CPI升幅雖大，但相信主要由報復性消費及供應鏈問題所導致，而且考慮到美國的超額儲蓄增加，反映更多人疫情後傾向儲蓄更多，因此判斷通脹升勢未必可長期持續。

參考過去美國加息周期，香港拆息走勢會相對滯後。由於預期美國2023年才加息，即今、明兩年的港息將維持低水。香港銀行體系累積大量資金，李若凡相信未來半年結、季結、新股等因素，對短期拆息的推升作用會減弱，而港滙將在7.8水平上落。

低息環境持續，在電子消費券、中港恢復通關等憧憬下，香港經濟開始復甦，她預期今年全年香港的本地生產總值（GDP）約有5%至6%增長。另考慮到房屋供應繼續緊張，她預期本地樓價有機會創歷史新高。

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綜合以上利好因素，她又預期失業率會逐漸回落至5%或以下水平，但要重返至疫情前的3%以下水平，則仍尚需要一段時間。

未來需要關注香港經濟的下行風險因素包括：香港的疫苗接種率持續落後，亞洲區國家的疫情持續反覆，以及聯儲局提早收水。

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記者：趙穎妍