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【疫苗抽獎】中信股份推總值149萬禮品抽獎 頭獎39萬日產七人車

理財智慧 14:00 2021/07/21

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為鼓勵市民早日接種新冠疫苗，中信股份(00267)宣布將推出禮品大抽獎，總值149萬。由今日起至9月18 日下午 6 時開始接受登記，凡年滿 18 歲並已完成接種兩劑新冠疫苗的香港居民均可通過廠商會系統參加計劃。

中信股份贊助的禮品將透過香港中華廠商聯合會（廠商會）「有種‧有賞」疫苗獎賞計劃送出，獎品包括：價值港幣39萬元日產Serena 電氣化七人車一輛，兩份價值分別為港幣10萬元的中信銀行（國際）信用卡免找數簽帳額，以及350份其他禮品。

按圖了解更多抽獎方式：

    點擊圖片放大
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    +5

 

【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清    【下一頁

另外，長江實業集團宣佈推出大抽奬，送出總值2,000萬港元禮券給予完成接種兩劑疫苗的市民。其中，頭獎可獨得價值500萬港元的長江集團禮券，可用作支付購買長江實業香港一手住宅物業的部分樓價。「大抽獎」於今天（20日）起至9月10日接受網上登記，市民只須輸入姓氏、身份證及手機號碼，再核對多一次資料，即完成登記。而大抽獎將於9月13日舉行，並於9月20日公布得奬結果。

 

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責任編輯：陳頌潔

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