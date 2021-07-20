【東京奧運】被揭曾欺凌殘障同學 小山田圭吾引咎辭職

日本東京奧運將於周五（23日）開幕，醜聞卻再次傳出。參與東京奧運音樂製作的作曲家小山田圭吾被揭發，多年前曾自爆欺凌殘障同學，引起外界激烈批評。小山田圭吾周一（19日）於Twitter致歉，並宣佈引咎辭職，開幕禮亦會抽起他創作的4分鐘歌曲。

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52歲的日本音樂家小山田圭吾於1990年代接受雜誌訪問時曾透露，自己童年時曾欺凌殘障同學，而且毫無悔意。有日本民眾發現小山田圭吾當年言行並公諸於世，引起外界激烈批評，並要求他辭職。小山田圭吾上周五（16日）在Twitter發文，真誠對昔日行為感到後悔及遺憾，亦向當年欺凌的同學道歉。

東京奧組委發表聲明，承認小山田圭吾的行為絕對不能接受，但考慮他道歉及東京奧運開幕臨近，決定讓他留任。但外界仍然不賣帳，風波持續發酵，小山田圭吾周一再次在Twitter致歉，同時宣布已向東京奧組委提出辭職，並已獲接納。

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東京奧組委其後表示，東京奧運開幕禮中將不會播放由小山田圭吾創作的4分鐘歌曲。此外，他亦不會參與籌備8月24日的殘奧開幕禮。

事實上，東京奧運醜聞不斷，去年2月前東京奧運組委會主席森喜朗，因言論涉及歧視女性而受到全國批評，最終難敵輿論壓力就事件辭職。奧運開閉幕禮創意總監佐佐木宏曾提出希望日本女星渡邊直美「扮豬」表演，被指歧視作為女性的渡邊直美，他最終要向渡邊直美道歉及辭職。

責任編輯：郭麗明