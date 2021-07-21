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【上車盤】樓齡不夠30年　行4分鐘到港鐵站　進駐灣仔只用425萬

股樓投資 10:00 2021/07/21

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港島區樓價貴，但只要不嫌舊，不嫌住細些少，其實也有500萬元以下選擇。中原翁梓軒說，灣仔慧蘭閣低層B室，實用面積224平方呎，一房間隔，剛以425萬元易手，實用呎價18,973元。代理指，買家睇過灣仔區多個物業，最終見單位合乎預算，屬灣仔區的入場單位，即拍板入市。 

資料顯示，慧蘭閣位於灣仔交加街33號，於1994年11月開始入伙，建有一座住宅大樓，提供44個單位，實用面積由224平方呎起，至最大241平方呎。屋苑最大賣點是交通便利，由慧蘭閣步行往港鐵灣仔站只需約4分鐘，而樓下是灣仔街市，買餸方便。 

據了解，原業主於2008年9月以140萬元買入單位，持貨13年，現帳面賺285萬元，單位期內升值204%。

【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）【下一頁】 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 慧蘭閣 灣仔 上車盤

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