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【創新科技】Geek+全球研發中心進駐科學園 全球售出2萬部AMRs機械人

環球政經 22:50 2021/07/22

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國際智慧物流科技公司Geek+今日（20日）宣布，正式進駐科學園，設置Geek+全球研發中心，專責為全世界物流市場研發人工智能及機械人（AIR）技術，並會為客戶提供度身訂造的方案，協助他們轉型；研發中心的成立可視作Geek+ 進一步提升創科實力的重要一步，並預計可為新一代的AIR人才提供更多創科相關的就業機會，為業界注入新血。

逾3,000呎的研發中心設置多種機械人，包括「貨到人（goods-to-person）」機械人能把重達1噸的貨架搬到執貨員面前，節省揀貨時間；而最高可達5米的「RoboShuttle機械人」，方便設置在樓底高的倉庫，提高倉儲容量且能一次取出多個貨箱；「分選機械人」可自動分發貨物到不同目的地；以SLAM技術導航的搬運機械人則可接駁各類倉庫、工廠設備，取代傳統輸送帶。

【旅遊氣泡】新加坡確診人數急增 港府：8月底再次檢視 暫未具備條件啟動：【下一頁

到目前為止，Geek+向全球30個國家及地區提供服務，並在全球擁有300項專利，以及在全球總售賣出2萬部機械人；其海外業務執行董事馮家浩表示：「感謝投資推廣署這次串針引線，促成這次Geek+ 與科學園的合作，幫助擴大Geek+ 業務網絡和鞏固研發基礎。科學園是本港創科生態圈的核心，而香港作為享譽全球的國際貿易中心，擁有豐富人才庫，加上位於亞洲心臟的優越地理位置，驅使Geek+ 選擇將研發中心設於科學園。中心將抓緊各項優勢，促進香港支柱產業物流業數碼轉型。」

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「我們很高興迎接Geek+ 加入香港科學園蓬勃的創科生態圈，這充份反映了香港具備吸引頂尖AI企業在這裡落戶的條件，以及其作為國際創科中心的地位。除了造福本地物流業，Geek+ 在智能自動化方面的研究及發展對引領其他傳統行業的轉型極具潛力。我們期望該研發中心可為本地的年輕AI人才創造更多就業機會。」

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責任編輯：潘曉豐

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