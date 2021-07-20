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【每日焦點】iOS 14.7更新傳災情　全球首富貝索斯順利無人駕駛上太空（多圖）

科技 20:40 2021/07/20

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繼維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）後，全球首富貝索斯（Jeff Bezos）將於本港時間今晚（20日）大約九時，乘坐旗下太空科技公司「藍色起源」（Blue Origin）的發射火箭上太空。

貝索斯成功著陸時刻：

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雖然貝索斯比布蘭森遲上太空，但今次旅程將會是世界首次只有乘客而無駕駛員的太空飛行。而對於有外界批評指他們目的是進行太空競賽，貝索斯就強調，發展太空技術並非為進行競賽，而是要為未來世代建造通往太空的道路。

火箭升空直播精華片段：

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【太空富豪】貝索斯即將展開無人駕駛太空飛行　否認為進行太空競賽

此外，蘋果（Apple）今早才釋出iOS 14.7更新版本：【iOS更新】iOS 14.7登場修復4大bugs　增MagSafe外接電池、HomePod倒數計時

隨即就有外媒報道指出，採用Touch ID的iPhone在更新iOS 14.7後，就無法順利解鎖Apple Watch。蘋果隨後亦在官網證實，提供臨時解決方法，並表示該問題會在即將推出的軟件更新中解決。

iOS 14.7有Bug！iPhone或無法解鎖Apple Watch　官方公布解決方法

責任編輯：張寶燕

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