【疫市營商】HMV無懼串流音樂衝擊　擬於英國高街增開10間新店

▲ 跨國連鎖唱片行HMV表示，由於對英國高街（High Street）之商店銷情充滿信心，故計劃今年再在當地開設10家新店。

串流音樂興起，對實體唱片店帶來一定衝撃。跨國連鎖唱片行HMV表示，由於對英國高街（High Street）之商店銷情充滿信心，故計劃今年再在當地開設10家新店。

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BBC News報道，英國HMV持有人Doug Putman指，消費者顯然喜歡外出購物，而網購無法取代實體觸摸產品的體驗。雖然該品牌的線上業務在疫情期間翻了３倍，但顯然仍然無法彌補 100 多家商店的銷情損失。他認為，實體門店仍然是不可缺少的部分，又指對於HMV在高街門店的整體業務仍感非常樂觀。雖然現階段未有提供有關開設倫敦旗艦店的任何細節，但強調正在非常努力地尋找最佳地點。

事實上，近年來實體唱片店尤其受到數碼化轉變的影響，令大多數零售商均轉向網銷。本月早些時候，超市巨頭 Sainsbury's亦表示，隨著愈來愈多客戶在線上購買音樂和電影，故已停止在門店銷售 CD 和 DVD。不過有數據指出，CD 銷量在過去十年有所下降，但去年市場規模仍達1.15億英鎊，而黑膠唱片銷量更是持續復甦。

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責任編輯：蘇穎琪