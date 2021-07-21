【職場熱話】老闆下班後經常電話談公事 打工仔不勝其煩熄機抗議 竟被罵「踩到了他的底線」

如果你常常叫同事下班後，溝通工作上的事情，為下屬帶來了無形的壓力，近日有網民於網上討論區發文，指老闆下班後經常找樓主談公事，但不是急迫性的事宜。上周五樓主因為工作壓力大，需要一點空間去釋放，故把手機關機。當樓主再打開手機時，發現老闆在周五晚上傳訊息，並寫上：「樓主踩到了他的底線，要找他談談。」詢問網民要不要辭職。

上班後，老闆列了十幾項錯處要「釘」樓主，其中三項樓主承認沒有處理好，幸好有同事支持他。最後樓主決定做好本分，下班後對所有公事不讀不回，以消極的態度等老闆「資遣」他。

接圖了解更多，樓主經歷：

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此帖文一出，大部分網民認為樓主應辭職，更認為他老闆的做法是情緒勒索。有人分享了類似的經驗，四個月後就辭職「之前做過一份也是遇到這樣，幾乎每天沒食晚飯前，老闆就打來談20分鐘，詢問員工表現和工作狀況等。」有網民建議把通話紀錄截圖，並標註時間留存，拿去爭取一筆「加班費」。

有網民好心提醒樓主，「真的不要給老闆習慣你會回訊息，工作這麼多年的經驗，只要他知道你會在假日或休息時間回訊息或已讀訊息，他就會瘋狂打電話給你辦事。」

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責任編輯：陳頌潔