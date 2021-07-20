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【福布斯慈善榜】馬雲32億捐贈登頂中國慈善榜 許家印退居第二、馬化騰第三

Hot Talk 18:37 2021/07/20

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阿里巴巴創辦人馬雲登頂2021福布斯中國慈善榜。

福布斯中國發布《2021福布斯中國慈善榜》，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲以32億元（人民幣，下同）捐贈額登頂榜首，去年居首的恒大 （03333） 主席許家印排名第二，捐贈額為30億元，騰訊 （00700） 主席馬化騰則以26億元排名第三。

小米雷軍問鼎福布斯中國最佳CEO　張勇、馬化騰無緣上榜【下一頁】

根據榜單，今年上榜的100位企業家現金捐贈總額為245億元，較去年的179億元上漲37%。馬雲的捐贈主要在醫療、環境、民生領域，許家印向貴州省扶貧基金會捐贈，馬化騰則支持設立國內及全球的戰役基金。

圖看2021福布斯中國慈善榜完整榜單

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碧桂園 （02007） 楊國強家族排第四，現金捐贈總額近24億元，字節跳動創辦人張一鳴以12億元排第五。榜單前十名還包括美的（深：000333）何享健家族、万科郁亮、融創中國 （01918） 孫宏斌、珠江投資朱孟依、達利食品 （03799） 許世輝。

網易 （09999） 創辦人丁磊以2.77億元排第16位，吉利 （00175） 創辦人李書福以2.68億元排第18位。百度 （09888） 創辦人李彥宏、小米 （01810） 創辦人雷軍則分別排名第52、77位，捐贈額分別為9320萬、4030萬元。

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編輯：陳健婷

港股 傳統經濟股 新經濟股 字節跳動 百度集團—SW（09888） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 張一鳴 丁磊 李彥宏

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