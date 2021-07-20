【電動車】比亞迪儲「彈藥」生產電動車電池　簽訂數份鋰原料供應合約

▲ 比亞迪為生產電動車電池儲「彈藥」 簽訂數份鋰原料供應合約

中國汽車市場的電動車滲透率不斷提高，電動車的核心供電裝置的市場需求激增。有研發及生產電動車電池的比亞迪 （01211） ，近期亦不斷採購電池原料六氟磷酸鋰，以確保鋰的供應。

據延安必康（深：002411）公告顯示，比亞迪已經與其控股子公司簽署長期合作協議，在今年下半年至2023年期間，延安必康將會向比亞迪提供不少於7870噸六氟磷酸鋰。當中今年下半年將供貨不少於1150噸，2022年及2023年供貨分別不低於3360噸。

另外，比亞迪最近還與另外兩家鋰生產商達成協議，包括天際股份（深：002759）以及多氟多（深：002407）分別簽訂產品銷售合同。當中，天際股份將在明年底前向比亞迪供應不少於3500噸六氟磷酸鋰，2023年供應3600至7800噸六氟磷酸鋰。多氟多給予比亞迪的採購總數量不低於6460噸。

比亞迪 （01211） 收報206元，跌1.1%，成交15.79億元。

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記者：梁安琪