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【電動車】比亞迪儲「彈藥」生產電動車電池　簽訂數份鋰原料供應合約

股市 18:30 2021/07/20

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比亞迪為生產電動車電池儲「彈藥」　簽訂數份鋰原料供應合約

中國汽車市場的電動車滲透率不斷提高，電動車的核心供電裝置的市場需求激增。有研發及生產電動車電池的比亞迪 （01211） ，近期亦不斷採購電池原料六氟磷酸鋰，以確保鋰的供應。

據延安必康（深：002411）公告顯示，比亞迪已經與其控股子公司簽署長期合作協議，在今年下半年至2023年期間，延安必康將會向比亞迪提供不少於7870噸六氟磷酸鋰。當中今年下半年將供貨不少於1150噸，2022年及2023年供貨分別不低於3360噸。

另外，比亞迪最近還與另外兩家鋰生產商達成協議，包括天際股份（深：002759）以及多氟多（深：002407）分別簽訂產品銷售合同。當中，天際股份將在明年底前向比亞迪供應不少於3500噸六氟磷酸鋰，2023年供應3600至7800噸六氟磷酸鋰。多氟多給予比亞迪的採購總數量不低於6460噸。

比亞迪 （01211） 收報206元，跌1.1%，成交15.79億元。

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪：全系純電動車已換裝刀片電池 正積極擴張產能

【比亞迪1211】比亞迪遭巴菲特愛將李祿連日減持、套現逾24億元 股價再跌4%

記者：梁安琪

港股 新經濟股 比亞迪股份（01211） 電動車 汽車 多氟多（深：002407） 採購 延安必康（深：002411）

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