iOS 14.7有Bug！iPhone或無法解鎖Apple Watch　官方公布解決方法

蘋果（Apple）今早才釋出iOS 14.7更新版本，不過隨即就有外媒報道指出，採用Touch ID的iPhone在更新iOS 14.7後，就無法順利解鎖Apple Watch。蘋果隨後亦在官網證實，提供臨時解決方法，並表示該問題會在即將推出的軟件更新中解決。

蘋果表示，如果在更新至iOS 14.7後iPhone未能解鎖Apple Watch，用戶可以直接在Apple Watch 上輸入密碼來解鎖。只要手腕一直佩戴著Apple Watch，就只需輸入密碼一次。如果忘記密碼，則需要重設Apple Watch。

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另針對企業用戶，蘋果指出，如果其Apple Watch已與具有「流動裝置管理」(MDM) 描述檔的 iPhone配對，而要求輸入英數密碼，將無法直接在手錶上輸入密碼。

如果企業用戶無法解鎖Apple Watch，可按照以下步驟操作：

請MDM管理員移除 iPhone 的英數密碼要求

取消配對並清除Apple Watch

重新設定 Apple Watch。

MDM管理員亦可以延遲更新配備 Touch ID 的受監管 iPhone，直到解決此問題的近期軟件更新推出後再進行更新。

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責任編輯：張寶燕