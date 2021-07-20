【出口展望】DHL空運指數第三季升至42.9　電子產品及部件增長最多

▲ DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第三季調查結果，整體空運指數上升4.2點至42.9點。（法新社資料圖片）

DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第三季調查結果，整體空運指數上升4.2點至42.9點，出口／轉口指數升至43.2點，入口指數升至42.4點，反映本地空運用家對近期營商環境及經濟展望更加樂觀。

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各地區中，美洲指數升幅最大，上升7 點至51點，亦自2018年第三季度以來首次觸及持平線。亞太地區、歐洲和其他地區的指數在本季度亦有所改善。繼上一季的強勁復甦後，銷售量持續於本季錄得大幅增長，指數上升6 點至43點；產品種類亦錄得輕微增幅。

美洲指數表現佳 電子產品及部件升9點最突出

在空運商品中，電子產品及部件的增長最突出，指數躍升9點至48點，反映全球出口及入口的需求進一步復甦，亞太地區是主要的推動力。鐘錶及首飾、衣飾、禮品、玩具及家庭用品等商品的表現在本季均有所提升。

儘管全球晶片短缺，以及中美貿易關係緊張等外在因素，令本地空運用家表示擔憂，但他們的生意在本季度的表現仍錄得改善。隨著全球需求增長及空運市場活動增加，68%空運用家的業務均錄得盈餘或收支平衡，錄得虧損的企業比例持續多季減少。

在本地需求方面，港府推出電子消費券計劃以刺激本地消費，27%入口商預期，計劃將對今年第三季業務帶來正面影響。

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責任編輯：朱悅瀅