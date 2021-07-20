  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【出口展望】DHL空運指數第三季升至42.9　電子產品及部件增長最多

商業 18:55 2021/07/20

分享：

DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第三季調查結果，整體空運指數上升4.2點至42.9點。（法新社資料圖片）

DHL香港空運貿易領先指數公佈今年第三季調查結果，整體空運指數上升4.2點至42.9點，出口／轉口指數升至43.2點，入口指數升至42.4點，反映本地空運用家對近期營商環境及經濟展望更加樂觀。

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大

各地區中，美洲指數升幅最大，上升7 點至51點，亦自2018年第三季度以來首次觸及持平線。亞太地區、歐洲和其他地區的指數在本季度亦有所改善。繼上一季的強勁復甦後，銷售量持續於本季錄得大幅增長，指數上升6 點至43點；產品種類亦錄得輕微增幅。

美洲指數表現佳　電子產品及部件升9點最突出

在空運商品中，電子產品及部件的增長最突出，指數躍升9點至48點，反映全球出口及入口的需求進一步復甦，亞太地區是主要的推動力。鐘錶及首飾、衣飾、禮品、玩具及家庭用品等商品的表現在本季均有所提升。

儘管全球晶片短缺，以及中美貿易關係緊張等外在因素，令本地空運用家表示擔憂，但他們的生意在本季度的表現仍錄得改善。隨著全球需求增長及空運市場活動增加，68%空運用家的業務均錄得盈餘或收支平衡，錄得虧損的企業比例持續多季減少。

在本地需求方面，港府推出電子消費券計劃以刺激本地消費，27%入口商預期，計劃將對今年第三季業務帶來正面影響。

【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增

責任編輯：朱悅瀅

相關文章

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大
2021/07/19
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%
2021/07/19
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%
【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增
2021/06/28
【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增
【香港出口】5月出口貨值按年升24%　稍勝市場預期
2021/06/28
【香港出口】5月出口貨值按年升24%　稍勝市場預期

你可能感興趣

【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大
19:00 2021/07/19
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　分析師及業界料醫療產品出口需求大
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%
16:33 2021/07/19
【香港出口】5月出口貨量升17.7%　出口價格升5.3%
【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增
19:45 2021/06/28
【香港出口】5月出口貨值升24%　分析師及業界指電子產品需求增
商品 DHL 電子消費券 經濟 銷售 鐘錶 香港 鐘錶 貿易

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即日起接受登記　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元
【香港書展】書展銷售大不如前　書商嘆銷情跌3成　最後一天大減價旅遊書每本5元
【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
【打針獎賞】商界陸續推打針獎勵　一文看清優惠情報（不斷更新）
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）
【MIRROR及ERROR商機】MIRROR及ERROR濫接廣告？　學者：成員輪流出場不太濫（多圖）
便利店不再便利？　一個原因令韓國便利店放棄通宵營業
便利店不再便利？　一個原因令韓國便利店放棄通宵營業
【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等
【疫苗獎賞】廠商會疫苗獎賞大抽獎今日起登記　獎品包括100萬元免找數簽帳額、電動七人車等