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【網絡安全】勒索軟件不斷進化　港企月均遭逾75萬次攻擊

科技 18:17 2021/07/20

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網絡保安服務供應商Fortinet近日就發布《FortiGuard Labs 全球威脅型態報告》，發現今年4月至6月期間，香港機構每月已平均遭受超過75萬次勒索軟件攻擊。

新冠疫情流行促進了在家工作及遙距工作的實施，網絡犯罪分子也充分利用漏洞尋找機會，以獲取豐厚回報。網絡保安服務供應商Fortinet近日就發布《FortiGuard Labs全球威脅型態報告》，發現遙距工作和學習興起後，企業的安全系統漏洞數目因而增加。今年4月至6月期間，香港機構每月已平均遭受超過75萬次勒索軟件攻擊。

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Fortinet香港、澳門和蒙古區域總監馮玉明指出，疫情期間許多企業都實施在家工作措施，擴大了網絡攻擊的範圍。

該企香港、澳門及蒙古區業務發展總監徐思俊提到，勒索軟件變化多端，也不斷在進化，「過往不法分子都會透過將檔案加密或限制系統使用，而進行勒索。但現時企業都開始相繼變得留神，懂得做好備份工作。」所以許多勒索軟件集團都會開始使用「雙重勒索」，若企業無視威脅，自行恢復檔案，黑客就會進一步威迫受害企業，在互聯網上公開其敏感資料，甚至直接公開資料，再要求贖金，以最終達到收取贖款的目的，增加勒索的成功率。

Fortinet香港、澳門和蒙古區域總監馮玉明（右）直言，網絡環境日益複雜且終端數目急增的機構，應儘快掌握所有有潛在威脅的數碼攻擊面，如可多利用機械學習，去自動識別網絡威脅，有效預防、偵測及應對網絡攻擊。左為Fortinet香港、澳門及蒙古區業務發展總監徐思俊。（曾曉汶攝）

FortiGuard Labs報告指出，香港2021年第二季最常見的木馬程式和殭屍網絡，分別是JS/Cryxos.1952!tr 木馬、Mirai殭屍網絡以及Gh0st Rat殭屍網絡。而2021年4月至6月期間，香港機構每月平均遭受超過75萬次勒索軟件攻擊，尤其REvil和TrickBot最為常見。

與此同時，在今年6月初FortiGuard Labs發現TrickBot出現新變化。TrickBot除了與勒索軟件Conti混合外，也有一個版位會附帶新的勒索軟件Diavol。Diavol是會將惡意編碼經反分析技術混淆化，再放到Bitmap圖像內去避開安全工具的攔截。入侵系統後就會停止執行安全工具，再為受感染電腦登記一個遙距伺服器，以便下載其他惡意編碼及將資料外傳。

利用自動化技術　識別、阻止威脅事故

馮玉明直言，網絡環境日益複雜且終端數目急增的機構，應儘快掌握所有有潛在威脅的數碼攻擊面，如可多利用機械學習，去自動識別網絡威脅，有效預防、偵測及應對網絡攻擊。徐思俊以該企產品舉例指， Zero Trust Access使裝置和用戶只能存取他們所需的資源。方案不會自動相信每個裝置和用戶，而是透過一系列的多重身份認證及網絡與應用存取控制技術，進行辨識、認證和監控。

另外，Fortinet也建議，對抗勒索軟件的策略包括：定期備份關鍵系統以及離線的備份儲存。機構需制訂勒索軟件攻擊應對策略和團隊，並定期模擬復原的流程，以及為各決策執行者訂立一系列指揮建議，以在網絡安全事故發生時盡快作出關鍵決定。而AI和自動化技術可提升威脅偵測與回應系統的能力，有助快速識別、調查和阻止威脅事故發生。

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記者：曾曉汶

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