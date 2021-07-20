最愛望海！　得知凱帆軒有全海景放盤　買家唔睇樓急急腳990萬入市

海景盤向來備受喜愛，有人更為搶先買下全海景單位，不惜「唔睇樓」照入市，以免錯失買到心儀景觀單位的良機。香港置業黃慶龍表示，日前大角咀凱帆軒一個2房戶買賣成交，買家斥約990萬元入市，實用呎價約21,199元，屬市價成交。

成交單位為凱帆軒1座低層B室，2房間隔，單邊向南望全海景，實用面積約467平方呎。黃慶龍指，業主以約1,010萬元放盤約1個月後吸引區內客洽詢，雙方議價後減價20萬元，以約990萬元成交，實用呎價約21,199元。據悉，新買家心儀單位全海景吸引，加上單位四正企理，在無睇樓情況下決定入市。

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資料顯示，業主於2010年3月以約427萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利563萬元，物業升值逾1.3倍。

黃慶龍補充，奧運站一帶物業租務成交不俗，凱帆軒本月至今暫錄約4宗，與上月同期比較增加2宗。

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