▲ 【港交所股價】大摩：赴港上市IPO增利港交所增市佔率 升目標價至515元

內地監管機構據悉考慮豁免赴港上市公司的網絡安全審查，券商摩根士丹利指，若來港上市的中資公司可免於審查，相信港交所可因應新規提高市場佔有率，但短線對港交所股價的提振力度有限，調升港交所每股盈利預測，目標價升7.3%至515元，維持「與大市同步」。

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中港兩地監管機構近年加緊合作，大摩指，兩地緊密交流下，赴港上市的中資公司增加，而香港一直是中國吸取國際流動性的平台及市場，相信新規會為香港帶來更多新上市公司。

大摩稱，每年赴美上市的中概股大約推高美國日均交投（ADV）至37億美元，假如六成原本赴美上市的中概股轉至香港，加上港股的流通率相當於美股65%，以此推算，將中概股由美國轉至香港上市，每年帶動的成交額約100億元。

由於監管改革須時，大摩預期，在港上市要求比在美嚴格，潛在上市的目標公司需要時間重新整理公司架構，以符合新規，加上港股即將調高印花稅，故預期港交所短線上升空間有限。

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編輯：陳韻妍