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【滴滴出行】路透：滴滴上市前疑誤判形勢　以為依靠官員關係能順利上市

股市 19:36 2021/07/20

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路透引述兩名消息人士稱，在上市前，公司面臨監管壓力時，滴滴的政府關係團隊非常依賴「關係」。

滴滴出行（美：DIDI）7月初赴美上市，上市次日（2日）隨即被國家網信辦以安全審查為由，要求將其流動應用程式下架。外電引述消息人士表示，據報滴滴是次「炒車」，皆因滴滴相信，憑籍其超過200人的政府關係團隊，透過與部分官員的「關係」，可順利在美國上市。

傳內地當局不滿滴滴出行不顧勸誡貿然赴美上市，詳見【下一頁】

路透引述兩名消息人士稱，在上市前，公司面臨監管壓力時，滴滴的政府關係團隊非常依賴「關係」。即使在違規的情況下，例如滴滴在某些城市缺乏運營許可證，但該團隊仍能夠幫助滴滴在當地繼續進行業務。

報道指，據報國家網信辦在滴滴籌備IPO期間，調查滴滴處理客戶數據的情況時，滴滴公司內部不少人相信，政府關係團隊能夠說服有關官員。

不過，路透7月初曾引述滴滴出行聲明指，滴滴指，公司赴美上市前，並不知悉內地監管部門會對集團展開調查。

另外，報道亦表示，自從滴滴幾年前發生姦殺案後，滴滴非常重視與政府的溝通，政府關係團隊在公司的地位節節上升，因此，但凡公司部門之間出現衝突時，一旦涉及政府關係團隊，通常其他部門都會讓步。

內地車企數據，比互聯網企業更易觸及國家安全問題？【下一頁】

報道亦引述消息人士指，滴滴在中國的部分業務，並沒有完全遵照監管法則，同時合規取得三類許可，包括司機的執照、公司提供線上叫車服務的營運許可、以及車輛的交通許可。

另有消息人士稱，據報滴滴在上海並沒有取得平台許可證的情況下，仍繼續運營。滴滴未有回應有關報道。

網信辦據報曾逾20次要求滴滴上市前整改地圖功能，詳見﹕【下一頁】

另外，消息人士亦稱，對比其他互聯網公司，滴滴享有每名用戶的實時地理定位位置，因此其儲存的數據比其他公司更為重要。報道亦引述知情人士言論表示，傳網信辦正調查，滴滴是否有可能將部分境內企業數據，交到外國實體手中。

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編輯﹕賴奕羚

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