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【旅遊氣泡】新加坡確診人數急增 港府：8月底再次檢視 暫未具備條件啟動

理財智慧 18:23 2021/07/20

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新加坡和香港在2020年11月實施的「旅遊氣泡」計劃，但因兩地疫情反覆而不斷延期。特區政府表示，基於近日新加坡的確診個案上升，現時並未具備條件啓動「航空旅遊氣泡」。雙方同意於8月底，視乎新加坡實施加強抗疫措施的成效和全球的情況，檢視下一步安排。

【醫學研究】中大醫學院研究：兒童若有睡眠窒息症 將增加成年後患高血壓風險 【下一頁

特區政府發言人表示，特區政府和新加坡政府一直都留意疫情的動向，特別是在新加坡方面的疫情發展，以決定香港與新加坡「航空旅遊氣泡」的下一步安排。

【兼職筍工】優鮮環球食品請兼職企檔 時薪60元 沒有學歷要求 【下一頁

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近日，新加坡出現卡拉OK及魚販大型傳播群組，昨日新加坡單日新增163宗本土確診個案，是11個月以來的新高。衛生部長王乙康表示，由於新冠肺炎病例大增，自22日起將再次收緊防疫措施，包括暫停餐廳內用和禁止三人以上聚會。

 

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責任編輯：羅浩濂

新加坡 航空 香港 旅遊氣泡 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情

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