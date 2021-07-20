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【新加坡疫情】確診數回升 重新收緊防疫

環球社會熱點 18:13 2021/07/20

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新加坡早前新冠疫情漸緩，政府一度計劃取消防疫措施。然而，新加坡確診人數再次回升，其中最大即屬卡拉OK及漁港群組。政府亦決定收緊防疫，再次取消堂食及限制聚集人數僅2人。

新加坡單日確診創近1年新高 唱K群組擴大 【下一頁】

新加坡衛生部最新數據顯示，當地周一（19日）再增添一倍多，達195人確診，182宗是本土感染個案，自去年8月後出現單日最多確診。過去一周共有480宗社區感染，較再早一周的19宗大幅上升。

漁港群組新增135宗確診，唱K群組亦多12人感染。衛生局發現更多漁市場出現確診，呼籲民眾14日內曾到訪相關漁市場，盡快領取政府檢測工具，周二至周三（20至21日）將會有專人收集。漁港群組現時已有破300人確診，是新加坡國內至今最大的感染群組。

【新冠疫苗】新加坡改人數統計準則 只計Moderna同輝瑞 【下一頁】

因應疫情反彈，新加坡衛生部宣布由周四（22日）起，再次收緊防疫，直至8月18日。

-聚會人數限制由5人降回2人
-每個家庭每日只可接待2名不同客人
-禁止堂食但外賣服務可以繼續
-所有可能需要除口罩的室內運動需要取消
-大型活動參與人數減少，舉辦前參加者需要接受檢測
-在家工作繼續是多數公司的首選工作模式

責任編輯：吳漢培

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