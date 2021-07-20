【歐元定期存款】歐元定存息最高兩厘 專家料歐元年內重上1.2關

▲ 歐洲央行於本周四議息，受累疫情及水災雙重夾擊，巿料暫放緩退市步伐。

歐洲央行於本周四（7月22日）議息，專家普遍預期，受累疫情及水災雙重夾擊，或打亂歐央行的退市部署，暫被逼放緩收水步伐，觀望經濟復甦情況。不過，綜合外電分析指，憧憬歐洲經濟仍朝向穩步復甦，且因龍頭德國9月大選，初步民調顯示民粹派暫失利，皆有利現任執政黨的政策延續，樂觀派仍預期歐元兌美元於下半年仍可上試1.2心理大關。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，料歐洲央行議息後幣策沒變，或不會有新措施公布，料3個月內歐元可挑戰1.2關，未來6個月至一年約為1.16。

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中信銀行（國際）經濟師李業勤博士今午（20日）回應本報查詢指，歐洲央行料將維持寬鬆的貨幣政策，前瞻指引大致不變。展望歐元滙價前景，預期歐元兌美元下半年高低位介乎1.15到1.20，年底目標1.17。

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上商研究部主管林俊泓不約而同預料，歐央行今次議息仍忍手，對通脹的容忍度較以前高，且預期將延後公布退市收水大計。而下半年歐元走向，料下試至1.16有支持，相反上望1.19遇阻力，年尾目標1.17。

歐洲央行日前把中期通脹目標上調至2%，市場關注周四的議息結果，會否因此就政策方向有更新的前瞻性指引。

此外，全球憂慮變種病毒令疫情加劇，避險熱錢湧入美元，刺激美滙指數直逼93關，反觀歐元曾低見1.17約3個月低位。

另方面，歐元區雖負利率多時，但市面至少有3間港銀提供歐元定期存款息率，包括發鈔行渣打及大眾銀行，而冠絕全城更是花旗一個月短存有兩厘。業界指，本港旅行社將復辦歐洲團，對歐元有需要者可低吸再開立定存，博滙息雙賺。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪