【內房行業】大摩料內房股中期盈利平均僅增3.2% 看好呢兩隻股將跑贏行業

大摩對內房發表最新研究報告，預計上半年核心盈利增長平均僅3.2%，而毛利率亦呈跌勢，主要是憂慮開發商去槓桿將令毛利率繼續受壓。該行亦預計，所覆蓋的內房中只有6家核心盈利增長高於10%，包括華潤置地（01109）、世茂集團（00813），兩者毛利率料較穩定，還有龍湖集團（00960）、新城發展（01030）、雅居樂集團（03383）及中駿集團（01966），惟上述4股毛利率則料微跌。

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該行估計，上半年內房收入將平均升15.1%，而毛利率中位數則跌至24.5%，對比去年上半年及全年則分別為29.9%及26.9%。至於派息方面，該行料內房中期每股派息將有穩定增長或派息比率穩定，而在淨負債方面，料中位數將降至60%，而去年6月底及12月底分別為70%及65%。

與此同時，該行預期以下股份表現較弱，包括中國奧園（03883）、富力地產（02777）、中國金茂（00817）及禹洲集團（01628），料上述4股核心盈利將現跌勢，另萬科企業（02202）、融創中國（01918）及遠洋集團（03377）的核心盈利料無增長。

該行認為，內房仍有一定風險，一方面去槓桿令投資者憂慮增加，部分開發商於2020至2021年均面對流動性問題，另一方面料土地拍賣氣氛轉淡前毛利率仍未見底，要留意第三季土地拍賣情況。該行又指，雖然內房估值已在底部，惟短期缺乏催化劑，有質素的內房股具盈利可見性，將跑贏行業，首選潤地及龍湖。

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記者：郭秀慧