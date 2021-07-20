【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略

政府推出第6批銀色債券於今日（周二、20日）起開始接受認購，是次最新一批銀債保證最低息率維持3.5厘，風險近乎「零」，而且保本，相信會吸引大批大士認購。

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財政司司長陳茂波在2021至22年度《財政預算案》公布，政府會於本年度發行不少於240億元銀色債券，合資格認購年齡由65歲降至60歲。第6批銀色債券每手10,000元，最低息率3.5厘，2022年或之前年滿60歲（即1962年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可認購。目標發行額由去年100億元大幅提高至240億元，政府將視乎需求酌情提高發行額至最多300億元。

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第6批銀色債券年期為3年，每半年債券持有人將獲發一次與本地通脹掛鈎的利息，不少於3.5厘。認購期由7月20日早上9時開始，至7月30日下午2時結束，並於8月10日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和24間指定證券經紀認購債券。銀色債券又稱「長者iBond」，由於息率保證年回報達3.5厘，遠高於定期存款，長揸銀色債券3年便每手（1萬元）穩袋1,050元，認購反應相信十分熾熱。

第6批銀債資料及常見問題

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各大銀行及證券行推出銀色債券優惠：

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記者：陳詠妍