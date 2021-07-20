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【大行點睇】上半年盈喜惟遜預期 麥格理下調丘鈦科技目標價

股樓投資 17:49 2021/07/20

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麥格理發表報告，指丘鈦科技 （01478） 將今年鏡頭模組出貨量下調5個百分點至25%，上半年鏡頭模組付運量亦遜預期，主要原因是疫情及組件供應短缺，預計情況於下半年將有改善。

該行指，公司近日發盈喜，但上半年盈利增長遜該行預期。該行又指，公司管理層對下半年前景仍然審慎樂觀，主要因為印度定單反彈，加上與個別客戶合作有進展。

麥格理維持丘鈦科技「跑贏大市評級」，但下調2021年及2022年盈利預測近一成，目標價亦由21.6元降至18.95元。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 盈喜 目標價 鏡頭 丘鈦科技（01478）
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