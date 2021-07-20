  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (二) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

政府統計處：本港最新失業率跌至5.5% 連續4個月回落

理財智慧 18:42 2021/07/20

分享：

政府統計處今日（20）公布最新失業數字，經過季節性調整後，本年度4月至6月期間由6.0%跌至5.5%；就業不足率亦由2021年3月至5月的2.8%下跌至4月至6月的2.5%。

到目前為止，本港總就業人數由2021年3月至5月的3,630,400人上升至2021年4月至6月的3,640,100人，增加約9,700人；同期的總勞動人口則由3,863,700人下跌至3,853,100人，減少約10,600人。

【醫保優惠】眾安國際推出「ZA 醫療 Pass」享有全年無限次低至3折看診優惠：【下一頁
 
失業人數（不經季節性調整）由2021年3月至5月的233,300人下跌至2021年4月至6月的213,100人，減少約20,200人；同期的就業不足人數亦由107,400人下跌至96,000人，減少約11,400人。

根據數據顯示，大多數主要經濟行業失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

【周末好去處】荃灣海濱單車徑全面開通 全長3.2公里供市民使用：【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

經濟 就業 失業 香港 人口 失業率

上一篇文章

【2021銀色債券】銀色債券即日起至下周五接受認購 申請方法+重要日子+認購優惠全攻略

下一篇文章

【iM會客室】27000點 能否一守？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【查帕卡消息】明早萬一掛8號波 開唔開市？ 一文看盡港交所颱風下交易安排
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【樓市熱話】從小到大和父母同房 港女上網抱怨沒私人空間 更稱：「生仔最低消費都要比到間房佢！」
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【職場熱話】港男三年前被裁員 現在兼職又上興趣班 生活快樂 網民：老咗無錢都可以拎綜緩
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎