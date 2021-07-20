政府統計處：本港最新失業率跌至5.5% 連續4個月回落

政府統計處今日（20）公布最新失業數字，經過季節性調整後，本年度4月至6月期間由6.0%跌至5.5%；就業不足率亦由2021年3月至5月的2.8%下跌至4月至6月的2.5%。

到目前為止，本港總就業人數由2021年3月至5月的3,630,400人上升至2021年4月至6月的3,640,100人，增加約9,700人；同期的總勞動人口則由3,863,700人下跌至3,853,100人，減少約10,600人。

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失業人數（不經季節性調整）由2021年3月至5月的233,300人下跌至2021年4月至6月的213,100人，減少約20,200人；同期的就業不足人數亦由107,400人下跌至96,000人，減少約11,400人。

根據數據顯示，大多數主要經濟行業失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、進出口貿易及批發業、零售、住宿及膳食服務業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業，以及零售、住宿及膳食服務業。

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責任編輯：潘曉豐