【醫保優惠】眾安國際推出「ZA 醫療 Pass」享有全年無限次低至3折看診優惠

眾安國際今日（20日）宣布，推出全新的健康會籍計劃「ZA醫療Pass」，和聯合醫務集團（「UMP」）和醫結（「MediConCen」）共同合作，聯同醫結廣泛的醫生網絡，當中包括多項醫療優惠，進一步拓闊的保障範圍。

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若要申請ZA醫療Pass的話，市民毋須驗身，更可憑每年1,380元享有下述優惠服務：

低至 3 折優惠： 全年無限次低至 3 折看診優惠，覆蓋中醫、跌打、物理治療、牙醫、脊醫、運動治療及化驗服務等；

免費門診服務： 5 次免費普通或專科門診服務，每次未使用的服務可獲高達 HKD 450回贈

5 次免費普通或專科門診服務，每次未使用的服務可獲高達 HKD 450回贈 强大醫療網絡：覆蓋全港逾 1,100 名醫生，850 個服務點

眾安國際總裁許煒（Wayne）表示：「現時大部分健康會籍定位高端兼費用不菲，即使他們能填補會員對額外醫療服務的需要，普通市民亦未必能承擔費用。我們希望藉 ZA 醫療 Pass 革新市場對健康會籍的傳統定位，以親民的價格推動醫療服務回歸初心，讓更多有需要的人獲得及時、優質的私家診所服務。

ZA 醫療 Pass 的會籍有效期為 1 年。成為會員後，只需在應診時出示 ZA 醫療 Pass 以及身份證明文件，即可享受相關的服務優惠。現時會員購買虛擬保險公司 ZA Insure 旗下的任何一款保障產品，均可享半價保單優惠

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責任編輯：潘曉豐